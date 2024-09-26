Экс-чиновник СНБ США предложил немедленную мобилизацию 300 тыс. украинцев
Бывший руководитель европейского направления Совета национальной безопасности США Александр Виндман в статье для Foreign Affairs заявил, что Украине необходимо убедить Запад в важности новых поставок, а для этого Киев уже сейчас должен показать «четкие цели, которых он может достичь», и немедленно мобилизовать около 300 000 украинцев.
По его словам, украинскому руководству необходимо выполнить три задачи:
- укрепить собственную оборону;
- постоянно компенсировать потери на поле боя;
- добиться прорыва хотя бы на одном направлении.
По мнению Виндмана, Киев должен дополнительно немедленно мобилизовать около 300 тысяч человек «без ущерба для экономики». По мнению Виндмана, если начать эту работу уже сейчас, то через полгода тренировок и получения боевого опыта они будут «готовы наступать в следующем году». Как считает аналитик, западным инструкторам «не надо учить украинцев как воевать, но необходимо объяснять, как действовать слаженно для преодоления обороны».
В то же время Виндман уверен, что Запад должен направить Киеву вооружения за счет американских запасов в Европе и даже оружия из действующих частей американской армии за пределами США. По мнению Виндмана, американские компании должны заниматься ремонтом техники именно на Украине (сейчас Белый дом выступает против этого, опасаясь, что наличие американских специалистов приведет к дополнительной эскалации).
В Кремле неоднократно подчеркивали, что считают невозможной ситуацию, при которой Россию принуждают к переговорам. 25 сентября Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выступает за мир, но «с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией». «Без достижения этих целей принудить Россию невозможно», — заключил пресс-секретарь президента.
Александр Виндман — уроженец Киева, в детстве его семья переехала из СССР в США. Ветеран войны в Ираке, работал в посольствах на Украине и в России. В конце 2010-х отвечал в аппарате СНБ в том числе за украинское направление. По его словам, получал предложение от Владимира Зеленского возглавить Минобороны Украины.
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