«Страна» рассказала о масштабе дезертирства в украинской армии

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Случаи дезертирства остаются в украинской армии распространенным явлением, несмотря на их замалчивание, сообщает издание «Страна», которому удалось пообщаться с несколькими сбежавшими из подразделений военными.

Авторы материала напомнили, что 14 июля в Одесской области пограничник застрелил пытавшегося сбежать за границу военнослужащего, и подчеркнули, что это далеко не первый случай предпринятых попыток бегства дезертиров, несмотря на то что «сообщается о них довольно скупо».

По данным издания, в открытом реестре судебных решений есть упоминания о подобных случаях, но это касается «лишь неудачных попыток» бегства. Те, у кого получилось покинуть территорию Украины, стараются «не привлекать к себе внимания и чаще всего умалчивают о том, что они до этого служили в ВСУ».

Так, один из инструкторов ВСУ, имени которого не называют, рассказал о случае массового бегства из учебной части морской пехоты. По его словам, побег совершили контрактники. Им пообещали, что они будут проходить службу только на кораблях, но потом перевели в бригады морской пехоты. «Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины», — рассказал собеседник издания.

Еще двоим украинским военнослужащим удалось сбежать в Молдавию и Румынию. «За две с половиной тысячи баксов можно договориться», — рассказал один из них.

В начале июня на Украине предложили ввести денежные вознаграждения для тех, кто сообщит об уклонистах и дезертирах. В проекте содержится пункт, по которому военная полиция может «осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах <...>, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений».