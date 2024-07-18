 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Страна» рассказала о масштабе дезертирства в украинской армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Случаи дезертирства остаются в украинской армии распространенным явлением, несмотря на их замалчивание, сообщает издание «Страна», которому удалось пообщаться с несколькими сбежавшими из подразделений военными.

Авторы материала напомнили, что 14 июля в Одесской области пограничник застрелил пытавшегося сбежать за границу военнослужащего, и подчеркнули, что это далеко не первый случай предпринятых попыток бегства дезертиров, несмотря на то что «сообщается о них довольно скупо».

RT назвал место рождения стрелявшего в Белгородской области дезертира
Общество
Фото:Минобороны России

По данным издания, в открытом реестре судебных решений есть упоминания о подобных случаях, но это касается «лишь неудачных попыток» бегства. Те, у кого получилось покинуть территорию Украины, стараются «не привлекать к себе внимания и чаще всего умалчивают о том, что они до этого служили в ВСУ».

Так, один из инструкторов ВСУ, имени которого не называют, рассказал о случае массового бегства из учебной части морской пехоты. По его словам, побег совершили контрактники. Им пообещали, что они будут проходить службу только на кораблях, но потом перевели в бригады морской пехоты. «Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины», — рассказал собеседник издания.

Еще двоим украинским военнослужащим удалось сбежать в Молдавию и Румынию. «За две с половиной тысячи баксов можно договориться», — рассказал один из них.

В начале июня на Украине предложили ввести денежные вознаграждения для тех, кто сообщит об уклонистах и дезертирах. В проекте содержится пункт, по которому военная полиция может «осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах <...>, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ВСУ Украина дезертиры бегство граница
Материалы по теме
На Украине берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой
Политика
На границе с Румынией на украинского пограничника напали с мачете
Политика
На границе Украины и Венгрии пограничники открыли стрельбу при задержании
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18:03
Смогут ли болезнь и однопартийцы заставить Байдена сняться с выборов Политика, 19:10
Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником ВШЭ Экономика, 19:08
Агент Миранчука ответил на вопрос о возможном трансфере футболиста в MLS Спорт, 19:01
«Вертолетные деньги»: что это за термин, и как он связан с инфляцией РБК и СберИнвестиции, 19:00
Освободившийся из СИЗО генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста Общество, 19:00
В Ростове-на-Дону произошел пожар на мебельной фабрике. Видео Общество, 18:49
Гладков сообщил о двух пострадавших при атаках дронов ВСУ Политика, 18:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Инженеру насосной станции Волгограда избрали домашний арест по делу о ЧП Общество, 18:35
РФС назвал лучшего арбитра сезона Спорт, 18:32
Мосбиржа назвала дату начала торгов фьючерсом на индекс IPO Инвестиции, 18:31
Захарова отказала Зеленскому в праве «диктовать» шаги России Политика, 18:29
Стрелкова доставили в колонию в Кирово-Чепецке Политика, 18:23
Стройка без барьеров: к чему ведет сокращение градостроительных процедур Дискуссионный клуб, 18:17
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездок РБК и Millennium, 18:12