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Выборы президента США ,  
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Трамп предложил пригрозить Ирану «разнести его вдребезги»

Сюжет
Выборы президента США
CNN выяснил, что разведка США узнала о заговоре Ирана против Трампа. Республиканец призвал передать Тегерану, что республику «разнесут вдребезги» за такие намерения
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Megan Varner / Reuters)

США должны пообещать жесткий ответ Ирану за угрозы в адрес американских политиков, предложил кандидат на пост президента Дональд Трамп, выступая на митинге в Северной Каролине.

«Иран угрожал нам самым непосредственным образом. И я думаю, вы должны дать им понять, потому что лучший способ сделать это — передать через президентскую администрацию, что если вы совершаете какие-либо нападки на бывших президентов или кандидатов в президенты, то вашу страну разнесут вдребезги», — сказал Трамп.

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По сведениям CNN, американские спецслужбы в начале лета получили разведданные о заговоре Ирана для убийства Трампа, после чего охрана республиканца была усилена, а его штаб уведомили об угрозах.

Впоследствии его штаб Трампа обвинил Тегеран в хакерской атаке и получении различной внутренней документации.

Власти Ирана подозрения в свой адрес отвергают. «Трамп — преступник, который должен быть привлечен к ответственности и наказан в суде за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран выбрал законный путь, чтобы привлечь его к ответственности», — сообщили в иранской миссии при ООН.

Генерал Касем Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, был убит в результате авиаудара США в январе 2020 года, когда Трамп был президентом. Иран посчитал это террористическим актом и пообещал отомстить.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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