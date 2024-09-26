Трамп предложил пригрозить Ирану «разнести его вдребезги»

CNN выяснил, что разведка США узнала о заговоре Ирана против Трампа. Республиканец призвал передать Тегерану, что республику «разнесут вдребезги» за такие намерения

Дональд Трамп (Фото: Megan Varner / Reuters)

США должны пообещать жесткий ответ Ирану за угрозы в адрес американских политиков, предложил кандидат на пост президента Дональд Трамп, выступая на митинге в Северной Каролине.

«Иран угрожал нам самым непосредственным образом. И я думаю, вы должны дать им понять, потому что лучший способ сделать это — передать через президентскую администрацию, что если вы совершаете какие-либо нападки на бывших президентов или кандидатов в президенты, то вашу страну разнесут вдребезги», — сказал Трамп.

По сведениям CNN, американские спецслужбы в начале лета получили разведданные о заговоре Ирана для убийства Трампа, после чего охрана республиканца была усилена, а его штаб уведомили об угрозах.

Впоследствии его штаб Трампа обвинил Тегеран в хакерской атаке и получении различной внутренней документации.

Власти Ирана подозрения в свой адрес отвергают. «Трамп — преступник, который должен быть привлечен к ответственности и наказан в суде за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран выбрал законный путь, чтобы привлечь его к ответственности», — сообщили в иранской миссии при ООН.