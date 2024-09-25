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NBC сообщил о предложении Пентагона передать Украине фосфорные боеприпасы

NBC: Пентагон предлагал передать Украине фосфорные боеприпасы
ВСУ могли бы использовать белый фосфор для создания дымовой завесы, а не ударов по армии России, посоветовало оборонное ведомство. Женевская конвенция и Конвенция о «негуманном» оружии запрещают такие снаряды
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Высокопоставленные сотрудники Пентагона несколько раз предлагали начать поставлять украинской армии снаряды с белым фосфором, но Белый дом отклонял эту инициативу, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Американская армия использует фосфорные снаряды для создания дымовой завесы на поле боя и сокрытия передвижений войск, предложение Пентагона заключалось в передаче боеприпасов именно для этой цели, а не ударов по российских войскам, уточняет телеканал. Двое чиновников на условиях анонимности объяснили отказ Белого дома «предрассудками».

Белый фосфор — воскообразное вещество, которое мгновенно воспламеняется при контакте с кислородом. Температура горения чрезвычайно высока (до 1,3 тыс. градусов), потушить его очень сложно. Вещество липнет к одежде, коже и другим поверхностям и способно вызвать смертельные ожоги. Даже в малых дозах белый фосфор может вызвать поражение костей, костного мозга и некроз твердых тканей, а при вдыхании выжигает легкие.

Его применяют при изготовлении авиабомб, артиллерийских снарядов, ракет, реактивных снарядов, минометных мин и ручных гранат, а также используют как усилитель напалмовых смесей.

Снаряды с белым фосфором отнесены к зажигательным, они запрещены дополнительными протоколами Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года и Конвенцией ООН о конкретных видах обычного оружия 1980 года, но не считается химическим оружием в соответствии с Конвенцией о химическом оружии. Применение белого фосфора против людей считается нарушением Конвенции о «негуманном» оружии только при применении в качестве зажигательного оружия в местах сосредоточения гражданского населения, тогда как освещение поля боя не запрещено.

Минобороны России обвиняло ВСУ в применении фосфорных бомб, ведомство распространило информацию об этом 27 февраля 2022 года. По его данным, начиненные фосфором снаряды были сброшены ВСУ близ аэропорта Гостомель в пригороде Киева.

Киев выдвинул в марте встречные обвинения в сторону российских войск. Кремль в ответ подчеркивал, что Россия никогда не нарушала международных конвенций. «По деталям рекомендую обращаться в Министерство обороны России», — добавил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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США использовали фосфорные снаряды во время войны во Вьетнаме (интервенция длилась в 1965—1973 годах), а также в 2004 году на войне в Ираке. Армения и Азербайджан во время войны в 2020 году выдвигали взаимные обвинения в использовании белого фосфора. Израиль использовал этот вид оружия для обстрела Ливана в 2006-м.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Пентагон Белый дом США Украина белый фосфор
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