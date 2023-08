Италия разрешила переоборудовать арестованную суперяхту «Шехерезада»

Италия и ЕС не раскрывают владельца яхты. Рим заявлял о связи «Шехерезады» с российскими властями. Подсанкционное лицо может оплатить обслуживание в рамках стандартного исключения из режима санкций, пояснили в Еврокомиссии

Власти Италии разрешили переоборудовать арестованную в прошлом году в Тоскане суперъяхту «Шехерезада» стоимостью $700 млн, которую Рим считает «связанной с российскими властями», пишет Financial Times.

По данным портала для отслеживания судов Fleetmoon, суперъяхта «Шехерезада» построена в 2019 году, ее длина составляет 140 м, ширина — 24 м. В качестве собственника судна портал VesselFinder указывает Bielor Asset Ltd. Портал SuperayachtFan оценивает судно в $700 млн, добавив, что она построена на немецкой судостроительной верфи Lurssen. По информации портала, «Шехерезада» замыкает десятку крупнейших яхт в мире.

Ремонтом занимается итальянская компания, зарегистрированная в Милане (название в статье не приводится). Там сообщили, что владелец яхты (назвать его компания отказалась) оплачивал работы и техническое обслуживание.

Агентство государственного имущества Италии подтвердило, что вместе с Минфином страны согласилось позволить владельцу судна оплатить «технические работы», но отказалось раскрывать детали, поскольку «информация о замороженных активах засекречена». Как пишет FT, в распоряжении которой оказался список заблокированных Италией активов, «Шехерезада» в перечне единственная, чей владелец не указан. Она описывается в документе как суперъяхта стоимостью около €650 млн, которая ходит под флагом Каймановых островов.

Власти Италии не называли владельца «Шехерезады». Они арестовали ее в мае 2022 года в связи со «значительными экономическими и деловыми отношениями» бенефициарного владельца яхты с «видными представителями» правительства России, пояснялось в сообщении министерства экономики и финансов республики.

Источники FT в Риме и Брюсселе связывают яхту со структурами бывшего президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова (об этом же в прошлом году писали Bloomberg и итальянский портал Ruetir). Бизнесмен попал под санкции ЕС в июне 2022 года.

Замораживание активов не влияет на право собственности и расходы на содержание имущества могут быть оплачены подсанкционным лицом в рамках стандартных исключений, заявил изданию представитель Еврокомиссии.

Италия и Еврокомиссия не подтвердили, кто является подсанкционным лицом в случае с «Шехерезадой».

The New York Times, как и FT c Bloomberg, в прошлом году утверждала, что владельцем «Шехерезады» является Худайнатов. В то же время со ссылкой на оценку американской разведки газета писала, что деньги на строительство судна поступили от группы инвесторов во главе с Геннадием Тимченко. «Шехерезада», говорилось в публикации NYT, якобы была подарком президенту России Владимиру Путину. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал FT, что «все слухи по этому поводу беспочвенны».

Капитан «Шехерезады», гражданин Великобритании Гай Беннет-Пирс опровергал NYT информацию о том, что президент России появлялся на яхте. «Я никогда не видел его. Я никогда не встречался с ним», — отмечал он.

После начала военной операции на Украине и введения западных санкций счета и имущество, в том числе яхты и самолеты, российских бизнесменов, попавших под ограничительные меры, начали блокировать. Такие действия в Кремле называли «ограблением». «Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — заявлял Песков.