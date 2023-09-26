Данилов заявил о российском ударе по пункту сборки ракет на Украине

После этого удара Киев принял решение перенести часть производства за пределы страны, заявил секретарь СНБО Данилов

Алексей Данилов (Фото: danilov.oleksiy / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Украина перенесла часть производства ракет за пределы страны после ударов России по месту их сборки. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью испанскому ABC.

«Это закрытая [украинская ракетная] программа, и никто не скажет вам, в каком состоянии она находится. Что я могу вам сказать, так это то, что, к сожалению, Россия нанесла удар по месту сборки этих ракет. Сейчас мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны», — заявил он.

По словам Данилова, ВСУ также не будут использовать обещанные США ракеты ATACMS для ударов по территории России.

«Мы не будем использовать их на территории России, у нас есть договоренности на этот счет с нашими партнерами», — заверил секретарь СНБО, добавив, что Киев будет использовать их в целях обороны.

В Белом доме отмечали, что США не поощряют Украину наносить удары по России, но при этом не возражают против атак на Крым, который Вашингтон считает украинским.

Ракеты ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 км. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский приехал в США и встретился с американским президентом Джо Байденом, который пообещал Киеву поставить небольшую партию этих ракет.

Речь идет о ракетах, оснащенных кассетными боеприпасами, cообщала The Washington Post. По данным FT, Вашингтон решил публично не объявлять о передаче ATACMS, чтобы «не предупреждать русских».

Россия не раз критиковала западные поставки оружия Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что российские военные будут вынуждены продолжить отодвигать угрозу от границ страны, по мере того как Киев будет получать все более дальнобойные системы.