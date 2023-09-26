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Маск ответил премьеру Канады Трюдо на обвинение России в пропаганде

Маск заступился за Россию после обвинений премьера Канады Трюдо в пропаганде
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск ответил на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который назвал сообщения о приглашении в канадский парламент ветерана СС российской пропагандой.

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией», — написал Маск в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее Трюдо призвал дать отпор российской пропаганде после приглашения в парламент страны украинского ветерана, служившего в дивизии СС «Галичина».

«Я думаю, что будет действительно важно, чтобы все мы выступили против российской пропаганды, российской дезинформации и продолжили нашу твердую и безоговорочную поддержку Украины», — сказал он (цитата по Sky News).

Ранее, 22 сентября, во время визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского на мероприятие в парламенте пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Ярослав Хунка служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.

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После этого посольство России направило в МИД Канады и в офис премьер-министра Джастина Трюдо ноту протеста. Польша и Белоруссия также потребовали у канадских властей извинений. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против прославления нацистов. 

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение в парламент украинского бойца дивизии СС. «Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении», — заявил он.

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Илон Маск Джастин Трюдо Канада пропаганда Россия
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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