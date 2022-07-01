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Преследование Ассанжа ,  

Защита Ассанжа обжаловала его экстрадицию

В июне глава британского МВД Прити Пател одобрила выдачу основателя WikiLeaks США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию секретных сведений, касающихся войн в Ираке и Афганистане
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала апелляцию на решение о его экстрадиции в США, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката Гарета Пирса, представляющего интересы Ассанжа.

Жалоба была подана в Верховный суд Великобритании.

В конце апреля британский суд постановил экстрадировать Ассанжа в США, где ему грозит пожизненное заключение. Окончательное решение должна была принять министр внутренних дел Прити Пател. В середине июня глава МВД одобрила высылку основателя WikiLeaks.

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Фото:Alastair Grant / AP

В Соединенных Штатах Ассанжа будут судить за публикацию секретных сведений, касающихся войн в Ираке и Афганистане. Обвинение против него было выдвинуто после того, как в 2010 и 2011 годах на сайте WikiLeaks были опубликованы сотни тысяч правительственных документов, в том числе о гибели более 65 тыс. мирных жителей в Ираке.

Адвокаты Ассанжа утверждают, что он как журналист мог публиковать документы, разоблачающие военные преступления США в Ираке и Афганистане.

Информатором WikiLeaks был аналитик военной разведки армии США Брэдли Мэннинг, его арестовали в 2013 году и приговорили к 35 годам заключения. В тюрьме Мэннинг сменил пол и имя на Челси. В 2016 году Ассанж предлагал сдаться американским властям, если те помилуют его информатора. В 2017 году президент США Барак Обама смягчил наказание Челси Мэннинг, и позднее она вышла на свободу.

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С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks укрывался в эквадорском посольстве в Лондоне. Однако Эквадор в конце концов отказал Ассанжу в убежище. С тех пор он находится в британской тюрьме.

Сначала британский суд отказывался экстрадировать Ассанжа, но в конечном итоге американским властям удалось добиться его выдачи.

В сентябре 2021 года портал Yahoo News сообщал, что высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа и сотрудники ЦРУ в 2017 году обсуждали возможность похищения и убийства основателя WikiLeaks, укрывавшегося в посольстве Эквадора. По данным портала, из-за утечки данных разведки Майк Помпео, который тогда возглавлял ЦРУ, «стремился отомстить» Ассанжу и WikiLeaks.

В 2010 году расследование в отношении основателя WikiLeaks начала Швеция. Там он обвинялся в сексуальном насилии. Обвинения против него были выдвинуты двумя женщинами. Сам журналист интимные отношения с ними не отрицал, но утверждал, что они были по обоюдному согласию. Осенью 2019 года шведские власти закрыли дело против него в связи с истечением срока давности.

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Теги
Елена Чернышова
Джулиан Ассанж экстрадиция Великобритания США
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