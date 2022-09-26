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WSJ узнала, что Киев не получал ограничений из США на атаки референдумов

Власти США не просили ВСУ не атаковать территории, где проходят референдумы о присоединении к России, сообщила WSJ. Они завершатся 27 сентября. Российские власти обещали поддержать решение жителей этих территорий
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Администрация президента США не просит Украину «воздержаться от атак, в том числе с использованием американского оружия, на территории, где проходят референдумы о вхождении в состав России, со ссылкой на американских чиновников сообщила газета The Wall Street Journal.

Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, а также части Запорожской области Украины. Проходящие там референдумы США считают попыткой аннексии со стороны России, пишет WSJ.

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Фото:Lev Radin / Keystone Press Agency/ Global Look Press

Россия более семи месяцев ведет на Украине специальную военную операцию. Под контролем российских сил находятся ЛНР и часть ДНР, а также Херсонская и часть Запорожской области. На территориях последних были сформированы военно-гражданские администрации.

В начале прошлой недели власти этих территорий объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Российские власти заявили, что поддержат решение, которое будет принято на общенародном голосовании. Оно проводится с 23 по 27 сентября. Вскоре после объявления о референдумах президент России Владимир Путин ввел в стране частичную мобилизацию.

Украина утраченные территории считает оккупированными и не раз заявляла, что намерена их вернуть. В частности, Киев неоднократно запрашивал у США ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км. Но, как писал CNN, Вашингтон передавать такое оружие не соглашался, поскольку опасался, что Украина может использовать его для ударов по российской территории, что приведет к эскалации. Однако после объявления в России частичной мобилизации США якобы склонны согласиться на передачу ракет ATACMS, сообщил 22 сентября замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

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В российском МИДе предупредили, что если США поставят Украине ракеты большой дальности, то перейдут «красную черту» и станут непосредственной стороной конфликта». «При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.

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США Украина Референдум Военная операция на Украине
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