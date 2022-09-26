WSJ узнала, что Киев не получал ограничений из США на атаки референдумов

Власти США не просили ВСУ не атаковать территории, где проходят референдумы о присоединении к России, сообщила WSJ. Они завершатся 27 сентября. Российские власти обещали поддержать решение жителей этих территорий

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Администрация президента США не просит Украину «воздержаться от атак, в том числе с использованием американского оружия, на территории, где проходят референдумы о вхождении в состав России, со ссылкой на американских чиновников сообщила газета The Wall Street Journal.

Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области, а также части Запорожской области Украины. Проходящие там референдумы США считают попыткой аннексии со стороны России, пишет WSJ.

Россия более семи месяцев ведет на Украине специальную военную операцию. Под контролем российских сил находятся ЛНР и часть ДНР, а также Херсонская и часть Запорожской области. На территориях последних были сформированы военно-гражданские администрации.

В начале прошлой недели власти этих территорий объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Российские власти заявили, что поддержат решение, которое будет принято на общенародном голосовании. Оно проводится с 23 по 27 сентября. Вскоре после объявления о референдумах президент России Владимир Путин ввел в стране частичную мобилизацию.

Украина утраченные территории считает оккупированными и не раз заявляла, что намерена их вернуть. В частности, Киев неоднократно запрашивал у США ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км. Но, как писал CNN, Вашингтон передавать такое оружие не соглашался, поскольку опасался, что Украина может использовать его для ударов по российской территории, что приведет к эскалации. Однако после объявления в России частичной мобилизации США якобы склонны согласиться на передачу ракет ATACMS, сообщил 22 сентября замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.

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В российском МИДе предупредили, что если США поставят Украине ракеты большой дальности, то перейдут «красную черту» и станут непосредственной стороной конфликта». «При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.