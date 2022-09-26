Губернатор рассказал, когда надо извиниться перед получившим повестку

Красноярский губернатор потребовал обойтись без «кампанейщины» в ходе частичной мобилизации и индивидуально рассматривать каждый случай. Власти Омской области назвали бюрократизм при призыве «врагом патриотизма»

Александр Усс (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Призыв в рамках частичной мобилизации должен проходить в соответствии с законом и отменять решение о призыве в случае получения повестки человеком, который не подходит для этого по критериям, заявил во «ВКонтакте» губернатор Красноярского края Александр Усс.

«В этом деле не должно быть кампанейщины. Если произошла ошибка <...>, нужно разобраться, извиниться и вернуть его домой. Необходим индивидуальный подход», — написал красноярский губернатор.

О «непростительных ошибках» при призыве россиян заявил также омский губернатор Александр Бурков, указав, что повестки в ряде случаев получили студенты, многодетные отцы или мужчины с онкологией. Глава Омской области пообещал разобраться с каждым нарушением, заверив, что незаконно призванные вернутся домой. «Сбои есть как в Омской области, так и по всей стране. Это тот самый случай, когда бюрократизм становится врагом патриотизма», — подчеркнул Бурков.

При этом глава Бурятии Алексей Цыденов отметил поступившие жалобы мобилизованных на резкое подорожание обмундирования, спецодежды и снаряжения в магазинах и предостерег продавцов от решения «нажиться в это время». «Лучше верните цены назад, а то вам придется самим готовиться к мобилизации, дойдем до каждого», — написал он.

Цыденов также сообщил о выявлении студента и многодетных отцов, которых не должны были мобилизовать, пообещав вернуть тех домой и провести проверку.

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Наличие ошибочных случаев призыва в рамках частичной мобилизации признали и в Кремле, указав, что информация об этом передается в Минобороны. «И вот эти вот случаи несоответствия нужным критериям устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены», — сказал представитель российского президента Дмитрий Песков.

О частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин утром 21 сентября, указав, что мобилизационные действия начинаются в этот же день. В Минобороны говорили о плане призвать 300 тыс. человек, пояснив, что мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Не подлежат мобилизации забронированные граждане, в том числе работники оборонных предприятий; признанные временно негодными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет, а также те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.