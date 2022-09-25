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Военная операция на Украине ,  
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Глава Дагестана потребовал исправить ошибки чиновников при мобилизации

Сергей Меликов признал, что в рамках частичной мобилизации местными властями были допущены ошибки. Сегодня в селе Эндирей «состоялась встреча с протестующими по вопросам мобилизации», сообщали местные власти
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В начале объявленной 21 сентября частичной мобилизации происходили ошибки, призывали на службу не подлежащих призыву, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он объяснил ошибки тем, что некоторые граждане несвоевременно уведомили военкоматы о дающих отсрочку обстоятельствах,

Глава региона потребовал немедленно исправить ошибки в случаях, если на службу призвали тех, кто не подлежит мобилизации по критериям, опубликованным Минобороны. Меликов указал, что главы городов и районов несут за это персональную ответственность.

«Конечно, помимо реальных фактов есть и фейковые вбросы в соцсетях, которые старательно распространяют наши враги через паблики, созданные за границей», — добавил он.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что жители села Эндирей в Дагестане перекрыли трассу Хасавюрт — Махачкала, протестуя против частичной мобилизации. На видео, опубликованном телеграм-каналом «Тут Дагестан», видно, что полицейские стреляют в воздух.

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В администрации Хасавюртовского района РБК уточнили, что из села мобилизовали двух человек, и рассказали, что возле поворота на Эндирей состоялась встреча жителей и представителей власти, которые ответили на вопросы протестующих. После этого жители «поблагодарили прибывших руководителей» и разошлись по домам, сообщили в администрации.

«25 сентября примерно в 11:30 возле поворота в село Эндирей состоялась встреча жителей села с военным комиссаром города Хасавюрта, Хасавюртовского и Новолакского районов Даудовым А.М. по вопросу мобилизации граждан. На место встречи прибыли представители администрации района, начальник ОМВД России по Хасавюртовскому району Гереев Г.О., прокурор Хасавюртовского района Алибеков И.М. Гражданам дали разъяснения на интересующие вопросы», — сообщили там. Сейчас обстановка спокойная, добавили в районной администрации.

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«Никаких «ошибок», или, как это называют, «перегибов» на местах, быть не должно. Взял на личный депутатский контроль ситуацию, которая произошла в Хасавюртовском районе Дагестана, селе Эндирей. Я знаю, что в Эндирее, как и во всем Дагестане, живут патриотически настроенные, смелые и честные люди. Будем разбираться в ситуации. Выехал в район. Одно точно. С людьми нужно разговаривать, а военкоматы не должны заниматься «отсебятиной». Хочу еще раз акцентировать внимание работников военкоматов, что все несут персональную ответственность, в том числе уголовную, в рамках действующего законодательства», — написал в телеграм-канале депутат Госдумы от региона Султан Хамзаев.

Ранее в телеграм-каналах также распространили видео с недовольными мобилизацией женщинами в Махачкале.

«Там несколько женщин вышли на проспект Гамзатова, но на данный момент они все разошлись. Там правоохранительные органы разъяснительную беседу с ними проводят», — сообщили РБК в пресс-службе мэрии Махачкалы. РБК обратился за комментарием к советнику председателя правительства Республики Дагестан и направил запрос в пресс-службу управления МВД по Дагестану.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В рамках частичной мобилизации в России планируется призвать 300 тыс. россиян из числа тех, кто служил, получил военную специальность и имеет боевой опыт, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

Отсрочка положена студентам вузов и колледжей, которые получают первое образование, а также аспирантам. От призыва освободят многодетных родителей, тех, кто ухаживает за членом семьи или инвалидом I группы, работников оборонных предприятий, отдельных специалистов ИT-отрасли, СМИ и банковской сферы.

Власти ряда российских регионов признавали, что у них произошли случаи мобилизации тех, кто не подлежит призыву. Их обещали незамедлительно вернуть домой.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Дагестан Сергей Меликов мобилизация протест Военная операция на Украине
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