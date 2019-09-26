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Политика ,  
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Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым
Американский лидер, в свою очередь, отметил, что Украина «потеряла» Крым во времена президентства Барака Обамы, и назвал «ненадлежащей» реакцию Вашингтона

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине. Об этом Зеленский заявил журналистам в Нью-Йорке после встречи на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает «Интерфакс-Украина».

«Говорили еще, это очень интересная история, о Крыме. <…> Я ему пояснил, что это наша земля, что там люди… что у нас нет вопросов по поводу общения и языка. Язык государственный у нас украинский», — сказал Зеленский.

«И мне кажется, я это услышал, он, да, согласен, что это [Крым] наша родная земля и мы будем ее возвращать. Он [Трамп] говорит, да, вам нужно работать, и мы [США] будем вам помогать», — продолжил украинский президент.

Трамп, говоря о присоединении Крыма к России, заявил, что это произошло при администрации президента США Барака Обамы, и реакция Вашингтона на ситуацию тогда была «ненадлежащей», передает УНИАН. «Это было во время администрации Обамы, когда вы потеряли Крым, и я не думаю, что это то, что должно было произойти, но это случилось давно, и этим вопросом занимались ненадлежащим образом», — сказал американский лидер.

Как отмечает агентство, переговоры двух лидеров продлились 45 минут. Сначала Трамп и Зеленский поговорили в присутствии журналистов, а затем перешли к разговору за закрытыми дверями.

Материал дополняется.

Теги: Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Крым
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