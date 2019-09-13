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Зеленский пообещал бороться за Крым «не только словами»
Президент Украины сообщил, что у его команды есть несколько идей для возвращения полуострова. «Я жду встречи с президентом США», — отметил он
Владимир Зеленский (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Украина будет бороться за возвращение Крыма, причем «не только словами». Об этом президент Владимир Зеленский заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия». Трансляцию ведет телеканал «Наш».

«С Крымом ситуация сложная. Скажу честно, мы много думаем [об этом]. У нас есть несколько идей, о которых я вам не могу сказать. Я жду встречи с президентом США, мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами», — сказал Зеленский, уточнив, что переговоры с Дональдом Трампом состоятся в сентябре, и сообщив о «прекрасных отношениях» с Соединенными Штатами.

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Украинский президент также призвал Запад продолжать санкционное давление на Россию, назвав ограничения «мощным и действенным оружием» дипломатии. Кроме того, Зеленский высказался на тему миротворцев в Донбассе: «Я не хочу, чтобы там был сценарий Абхазии и Приднестровья. <...> Но я согласен, если миротворцы будут на границе с Россией, туда мы их приглашаем».

В конце августа, во время обращения к новому составу Верховной рады, Зеленский назвал одним из главных приоритетов парламента возвращение «аннексированного Российской Федерацией» Крыма.

В сентябре украинский МИД сообщал, что Зеленский прибудет в США 23 сентября для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Впоследствии украинский президент, согласно плану, должен встретиться с американским коллегой.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Зеленский, Крым, возвращение
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