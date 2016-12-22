Трамп возложил на Обаму ответственность за присоединение Крыма к России

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что его предшественник Барак Обама позволил России присоединить Крым. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста о беседе с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки, передает The Atlantic.



«Мы много говорили о безопасности, о Сирии, об Украине. О том, что президент Обама позволил забрать большую часть Украины», — сказал он. Журналист отметил, что именно Путин «аннексировал Крым». «Это был режим Обамы. Это было во время Обамы, так? Не во время моего [президентства]. Обама позволил этому случиться. Это не имеет никакого отношения ко мне», — сказал Трамп.

Американский лидер ранее обвинял Обаму в том, что он допустил присоединение Крыма к России. Так, 13 июля, Трамп говорил, что, если бы он был президентом в 2014 году, то этого бы не произошло. Президент добавил, что случившееся было «катастрофой Обамы».