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Трамп возложил на Обаму ответственность за присоединение Крыма к России
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Трамп возложил на Обаму ответственность за присоединение Крыма к России
Политика, 00:19
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Трамп возложил на Обаму ответственность за присоединение Крыма к России

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что его предшественник Барак Обама позволил России присоединить Крым. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста о беседе с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки, передает The Atlantic.

«Мы много говорили о безопасности, о Сирии, об Украине. О том, что президент Обама позволил забрать большую часть Украины», — сказал он. Журналист отметил, что именно Путин «аннексировал Крым». «Это был режим Обамы. Это было во время Обамы, так? Не во время моего [президентства]. Обама позволил этому случиться. Это не имеет никакого отношения ко мне», — сказал Трамп.

Американский лидер ранее обвинял Обаму в том, что он допустил присоединение Крыма к России. Так, 13 июля, Трамп говорил, что, если бы он был президентом в 2014 году, то этого бы не произошло. Президент добавил, что случившееся было «катастрофой Обамы».

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Трамп и Путин встретились в Хельсинки 16 июля. По ее итогам, отвечая на вопрос, обсуждалась ли ситуация с Крымом во время их переговоров, Путин сказал, что позиции США и России по этому вопросу расходятся, однако для Москвы эта тема является закрытой. Он добавил, что Трамп называл присоединение Крыма к России «незаконной». «У нас иная точка зрения», — сказал российский лидер.

Теги: Барак Обама , Дональд Трамп , Крым
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