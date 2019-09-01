Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США

Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США. Трансляцию их встречи в Польше вел телеканал Fox News.

«Я могу заверить вас, что мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым», — сказал Пенс. По его словам, отношения между Украиной и США еще никогда не были крепче.

Пенс также передал Зеленскому поздравления от президента США Дональда Трампа с «сильным стартом его работы» в качестве президента Украины, а также с победой на парламентских выборах.

1 сентября в Польше проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Польша не пригласила Россию на празднование, объяснив это тем, что страна не заинтересована в сохранении «духа исторической правды», а также не является представителем Евросоюза и НАТО, которые были приглашены.

Зеленский должен был встретиться с Трампом в Варшаве, но американский президент отменил поездку из-за надвигающегося на страну урагана «Дориан». Зеленский заявлял, что в первую очередь рассчитывал на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.