Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили

По данным источников CNN, документ могут обнародовать уже сегодня, 26 сентября. Накануне Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов, который вызвал подозрения в попытке Трампа надавить на Зеленского

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен. Об этом в своем Twitter написал член комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Крис Стюарт.

«Срочная новость: жалоба осведомителя была рассекречена», — заявил Стюарт и призвал всех прочесть ее.

Эту информацию подтвердил источник газеты The Hill. По его словам, процесс снятия грифа секретности с документа завершен, однако пока не ясно, когда именно он будет обнародован. Он также допустил, что при публикации текст жалобы может быть отредактирован.

По данным трех собеседников CNN, документ могут опубликовать в четверг, 26 сентября. «Да, она [жалоба] была рассекречена с минимальными изменениями, но еще не опубликована, — сказал источник телеканала. — Мы ожидаем, что это произойдет утром».