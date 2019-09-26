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Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили
По данным источников CNN, документ могут обнародовать уже сегодня, 26 сентября. Накануне Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов, который вызвал подозрения в попытке Трампа надавить на Зеленского
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен. Об этом в своем Twitter написал член комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Крис Стюарт.

«Срочная новость: жалоба осведомителя была рассекречена», — заявил Стюарт и призвал всех прочесть ее.

Эту информацию подтвердил источник газеты The Hill. По его словам, процесс снятия грифа секретности с документа завершен, однако пока не ясно, когда именно он будет обнародован. Он также допустил, что при публикации текст жалобы может быть отредактирован.

По данным трех собеседников CNN, документ могут опубликовать в четверг, 26 сентября. «Да, она [жалоба] была рассекречена с минимальными изменениями, но еще не опубликована, — сказал источник телеканала. — Мы ожидаем, что это произойдет утром».

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Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским

Телеканал отмечает, что ранее документ доставили в здание Капитолия, где с текстом ознакомились конгрессмены. Председатель комитета палаты представителей по международным делам Адам Шифф заявил, что считает ее содержание «глубоко тревожным» и «заслуживающим доверия». Как заявил журналистам сенатор-республиканец от штата Миссури Рой Блант, объем жалобы составляет 10–12 страниц, но сам он не читал документ.

Накануне, 25 сентября, Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. Из расшифровки следует, что Трамп попросил президента Украины изучить ситуацию с Хантером Байденом — бывшим членом совета директоров украинской частной компании Burisma Holdings и сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. Зеленский в ответ на это пообещал, что вопросом займется новый генпрокурор, который «будет на 100% его человеком».

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Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом

Поводом для публикации стенограммы стали подозрения, что Трамп мог надавить на Зеленского в политических целях. Они возникли после того, как о жалобе сотрудника американской разведки написала The Washington Post. 24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа, заявив, что он нарушил Конституцию своими действиями.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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