Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом

По признанию украинского президента, он думал, что в обнародованной стенограмме будут только слова Трампа. При этом Зеленский заявил, что не против публикации, но иногда переговоры лидеров государств не должны быть публичными

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.

«Мы же с вами читали, что они хотят опубликовать [стенограмму]. Я просто думал, что они опубликуют свою часть», — признался Зеленский в беседе с журналистами после встречи с Трампом в Нью-Йорке. Видеозапись общения Зеленского с журналистами опубликовал украинский телеканал «112».

Журналисты поинтересовались у Зеленского, советовался ли Трамп с ним перед тем, как опубликовать расшифровку беседы. Зеленский ответил, что никаких разговоров у него с Трампом пред этим не было. «Это была моя первая встреча [с Трампом]», — добавил он.

На уточняющий вопрос журналистов, давал ли Киев разрешение на публикацию стенограммы, Зеленский ответил: «Да я не против». В то же время он признался, что не знает формат подобных процедур, и должно ли быть в таких случаях письменное разрешение.