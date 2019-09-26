Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Поддержка ЕС Украине — беспрецедентная, уверяют в Брюсселе. Трамп упрекал европейские страны, что они недостаточно помогают Киеву, в телефонном разговоре с Зеленский и в кулуарах Генассамблеи ООН

Глава Европейской дипломатии Федерика Могерини (Фото: Francisco Seco / AP)

«Поддержка, оказываемая Европейским союзом Украине в течение последних 5 лет, была беспрецедентной и последовательной», — говорится в заявлении пресс-секретаря главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Косьянчич.

«С 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ [на Украине] с четкими условиями для дальнейшего прогресса», — цитирует ее заявление издание Politico.

Она добавила, что ЕС определил собственный уровень финансовой поддержки. При этом, заметила Косьянчич, Брюссель тесно сотрудничает с США и другими союзниками «по поддержке Украины и защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости».

Реакция Брюсселя последовала после публикации стенограммы разговора президента США с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Из нее следует, что Трамп в разговоре с Зеленским указал, что США много делают для Украины, — больше, чем европейские страны, которые «должны бы помогать вам больше, чем они это делают».