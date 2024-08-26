Минск попросил Киев не удивляться войскам на границе
Белоруссия «ни в каком виде» не получала от Украины официальных обращений по поводу отвода войск от границы, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Накануне украинский МИД со ссылкой на данные разведки заявил, что Минск «под видом учений» сосредоточил значительное количество личного состава, в том числе Силы специальных операций, и военной техники в Гомельской области близ границы. «Также зафиксировано присутствие наемников бывшего ЧВК «Вагнер», — сказали там. В ЧВК ответили, что на данном этапе не участвуют в военной операции на Украине. Такие «учения» в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС «создают угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом», подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Киев призвал Минск отвести войска от границы «на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в республике систем огня». В МИДе подчеркнули, что Украина «никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа», но предупредили, что в случае нарушения границы «все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных сил Украины».
Глаз в ответ на заявление украинского МИДа обвинил Киев в «постоянных провокациях на границе с украинской стороны, дислокации группировки войск более 100 тысяч человек, заброске в Беларусь террористов, их снабжении и финансировании, тотальном минировании приграничной территории».
«Получается, что руководство Украины запускает через территорию Беларуси боевые дроны, а неделю спустя на сайте своего МИД удивляется действиям наших вооруженных сил, выполняющих задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан. В нашем понимании здесь все логично», — заявил представитель ведомства.
Он предположил, что Киев ведет «некую хитрую игру, рассчитанную на внутреннее потребление либо на получение оваций с Запада». «Однако главное в такой игре — не перехитрить самих себя», — заключил Глаз.
В августе белорусский президент Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском направлениях после уничтожения дронов над территорией страны. Он обвинил Украину в нарушении воздушного пространства республики и предупредил, что «без ответа любые провокации не останутся».
Позднее Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил о переброске трети белорусской армии к границе с Украиной, которая, по его словам, «держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных». В украинской Госпогранслужбе тогда заявили, что не наблюдают увеличения количества белорусских войск у границы.
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