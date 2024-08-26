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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве заочно приговорил экс-посла Украины в Казахстане к 6 годам

Суд в Москве заочно дал шесть лет экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому
Сюжет
Военная операция на Украине
Петр Врублевский в одном из интервью летом 2022 года заявил, что Украина постарается «убить как можно больше русских». Его признали виновным по делу о возбуждении ненависти
Петр Врублевский
Петр Врублевский (Фото: Виктор Толочко / Spitnik / РИА Новости)

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Врублевский признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично с угрозой применения насилия).

«Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Врублевского Петра Юрьевича на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — пояснили в суде.

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По версии обвинения, в августе 2022 года посол в интервью «сделал заявление, формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России». Видеозапись была размещена в Сети.

Дипломат в одном из интервью летом 2022 года заявил, что Украина постарается «убить как можно больше русских». Спустя два месяца его уволили с должности посла.

В феврале этого года Росфинмониторинг внес Врублевского в список экстремистов и террористов. В марте МВД объявило его в международный розыск, тогда же суд заочно арестовал экс-посла.

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Басманный суд приговор экс-посол разжигание розни
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