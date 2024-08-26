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Политика ,  
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Написавших «ГУР» на памятнике Жукову приговорили к принудительным работам

Женщин задержали в начале лета, по уголовной статье о повреждении памятника защитнику Отечества им грозило до пяти лет колонии
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Тверской районный суд приговорил к году принудительных работ двух женщин, которые нанесли надпись «ГУР» на памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Вера Николаева
Анастасия&nbsp;Лысенкова
Вера Николаева
Анастасия&nbsp;Лысенкова
Вера Николаева
(Фото: moscowcourts / Telegram)
Анастасия Лысенкова
(Фото: moscowcourts / Telegram)

Анастасию Лысенкову и Веру Николаеву задержали в Москве и отправили под арест в начале июня. Против них завели дело о повреждении памятника защищавшему Россию в годы Великой Отечественной войны (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 243.4 Уголовного кодекса), по этой статье женщинам грозило до пяти лет лишения свободы. Позднее их перевели под домашний арест.

Прокурора попросили смягчить статью пенсионерке за «ГУР» на памятнике
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Памятник Минину и Пожарскому в Москве

В июле источники РБК сообщили, что полицейские задержали пенсионерку Людмилу Иваненко, которая написала «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади. Следователи установили, что ей звонил неизвестный, который представился сотрудником силовых структур. Ему женщина перевела 840 тыс. руб., а условием возврата денег «силовик» назвал нанесение надписи на памятник.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Юлия Волкова Юлия Волкова
Георгий Жуков Москва Манежная площадь памятник
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