Написавших «ГУР» на памятнике Жукову приговорили к принудительным работам
Тверской районный суд приговорил к году принудительных работ двух женщин, которые нанесли надпись «ГУР» на памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.
Анастасию Лысенкову и Веру Николаеву задержали в Москве и отправили под арест в начале июня. Против них завели дело о повреждении памятника защищавшему Россию в годы Великой Отечественной войны (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 243.4 Уголовного кодекса), по этой статье женщинам грозило до пяти лет лишения свободы. Позднее их перевели под домашний арест.
В июле источники РБК сообщили, что полицейские задержали пенсионерку Людмилу Иваненко, которая написала «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади. Следователи установили, что ей звонил неизвестный, который представился сотрудником силовых структур. Ему женщина перевела 840 тыс. руб., а условием возврата денег «силовик» назвал нанесение надписи на памятник.
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