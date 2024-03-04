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Военная операция на Украине ,  
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Россия объявила экс-посла Украины в Казахстане в международный розыск

Бывшего посла Украины в Казахстане Врублевского объявили в международный розыск
Сюжет
Военная операция на Украине
Врублевского обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды. В августе 2022 года он заявил, что Украина постарается «убить как можно больше русских». В октябре того же года президент Зеленский снял его с должности
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского в рамках уголовного дела, возбужденного после призывов убивать по всему миру как можно больше русских. Как уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, дипломата объявили в федеральный и международный розыск.

Петра Врублевского заочно заключили под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 и ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса России).

Врублевского обвиняют в п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». «Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия об избрании гражданину Украины Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания обвиняемого на территории России», — уточнил собеседник ТАСС.

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Петр Врублевский

В августе 2022 года официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фрагмент интервью посла блогеру Диасу Кузаирову. В нем он заявляет, что Украина постарается «убить как можно больше русских». Комментируя эти высказывания, Захарова заявила, такое «может говорить только посол террористического режима». Позже она раскритиковала и молчание Киева по этому поводу, заявив, что отсутствие комментариев говорит об одобрении украинскими властями слов Врублевского.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский снял Врублевского с должности. 

6 февраля 2024 года экс-посла внесли в перечень экстремистов и террористов.

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