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Политика ,  
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В Москве задержали женщину за надпись «ГУР» на памятнике Минину

В этом году несколько раз мошенники уговаривали делать надписи на памятнике Георгию Жукову
Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве
Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сотрудники полиции задержали пенсионерку, которая написала «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом сообщил источник РБК, близкий к МВД, и подтвердил источник РБК в региональном отделе полиции.

По делу задержана была 58-летняя пенсионерка Людмила Иваненко. Ее задержали 16 июля. Она нанесла надпись на барельеф памятника «Минин и Пожарский» с помощью баллончика с белой краской.

Следователи установили, что ей звонил неизвестный, который представился сотрудником силовых структур. Людмила Иваненко перевела ему 840 тыс. руб. Условием возврата денег «силовик» назвал нанесение надписи на памятник.

В полиции учли тот момент, что пенсионерка согласилась выполнить требования мошенников, не обратившись при этом в правоохранительные органы.

Двух женщин арестовали в Москве за надпись «ГУР» на памятнике Жукову
Общество

Похожий инцидент в Москве произошел в начале июня. Тогда Тверской районный суд арестовал двух женщин за то, что нанесли надпись «ГУР» на памятника Георгию Жукову на Манежной площади. Им вменили повреждение мемориала защитнику страны в годы Великой Отечественной войны (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 243.4 Уголовного кодекса). Женщины заявили, что действовали по указанию телефонных мошенников, обещавших погасить их задолженности по кредитам.

Такую же надпись на памятнике Жукову в начале апреля сделали медсестры из Московской области. Они также действовали по требованию мошенников.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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