Двух женщин арестовали в Москве за надпись «ГУР» на памятнике Жукову
Тверской районный суд Москвы арестовал двух женщин за нанесение надписи на памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову на Манежной площади в центре города. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
Двух фигурантов — Анастасию Лысенкову и Веру Николаеву арестовали до 3 августа. Им вменяется повреждение мемориала защитнику страны в годы Великой Отечественной войны (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 243.4 Уголовного кодекса). Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, Николаева нанесла на памятник Жукову аббревиатуру, говорится в сообщении пресс-службы. Телеграм-каналы Baza и Mash пишут, что женщины написали на памятнике аббревиатуру ГУР (вероятно, Главное управление разведки Минобороны Украины).
По информации Baza, инцидент произошел 3 июня вечером. Женщины принесли на место баллончик с краской и нанесли аббревиатуру на монументе, пишет канал. Лысенкова и Николаева, по его данным, работают медсестрами.
Mash пишет со ссылкой на самих обвиняемых, что они пошли на преступление по указанию телефонных мошенников. Женщины пояснили, что им были срочно нужны средства, чтобы погасить задолженность по кредитам.
Baza передает со ссылкой на родственников обвиняемых, что Лысенкова и Николаева общались с мошенниками в течение недели и получали от них угрозы. Близкие, как сообщает канал, не смогли подтвердить, что женщины были знакомы.
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