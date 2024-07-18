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Политика ,  
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Эксклюзив

Прокурора попросили смягчить статью пенсионерке за «ГУР» на памятнике

Памятник Минину и Пожарскому в Москве
Памятник Минину и Пожарскому в Москве (Фото: Николай Титов / Russian Look / Global Look Press)

Партия «Новые люди» попросила прокурора Москвы Дениса Попова переквалифицировать на административное правонарушение статус уголовного преступления пенсионерки, написавшей на памятнике Минину и Пожарскому аббревиатуру «ГУР».

Копию письма прокурору РБК предоставила пресс-служба партии.

58-летняя Людмила Иваненко была задержана 16 июля в Москве после того, как нанесла надпись «ГУР» (Главное управление разведки Минобороны Украины. —  РБК) на барельеф памятника «Минин и Пожарский» с помощью баллончика с белой краской.

В Москве задержали женщину за надпись «ГУР» на памятнике Минину
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Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве

Следователи выяснили, что женщина действовала под влиянием мошенников. Ей звонил неизвестный, который представился сотрудником силовых структур. Иваненко перевела ему 840 тыс. руб., а чтобы вернуть перечисленные деньги, она должна была нанести на памятник соответствующую надпись. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по ст. 243 — уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

В партии попросили поменять статью 243 Уголовного кодекса на статью 7.13 Административного кодекса — нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. По этой статье вместо трех лет лишения свободы Иваненко будет должна уплатить штраф в размере от 15 тыс. до 200 тыс. руб.

Просьбу о смягчении наказания для пенсионерки в партии объяснили «высоким общественным резонансом» и давлением на женщину мошенников, «курируемых специальными службами Украины». В письме также отметили возросшее число похожих случаев, когда «пенсионеров и незащищенных граждан» заставляют совершать подобные действия.

В начале июня две женщины под угрозами мошенников нанесли надпись «ГУР» на памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову на Манежной площади в центре Москвы. Анастасию Лысенкову и Веру Николаеву арестовали до 3 августа, им грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 243.4 Уголовного кодекса.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Полина Попова
Москва пенсионер преступления мошенники памятник Новые люди
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