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Военная операция на Украине ,  
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Путин поручил помочь найти работу эвакуированным из приграничных районов

Сюжет
Военная операция на Украине
Первый вице-премьер Мантуров докладывал, что из опасных районов отселили 115 тыс. человек. Врио губернатора Курской области, где идут бои с ВСУ, Смирнов уточнял, что более 133 тыс. человек выехали из пострадавших районов
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с исполнительными органами Белгородской, Курской и Брянской областей помочь с поиском работы жителям, которые были эвакуированы с территорий этих регионов. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить содействие в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей», — говорится в документе.

Премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы указанных регионов должны представить доклад до 15 сентября.

Поручения также касаются финансирования подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей, компенсации ущерба промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, обучения эвакуированных детей, оказания единовременной материальной помощи, жилищного вопроса, подготовки к отопительному сезону.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

На совещании 22 августа первый вице-премьер Денис Мантуров докладывал Путину, что из опасных районов отселили 115 тыс. человек, пункты временного размещения развернуты в 29 регионах.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнял, что в зону отселения и эвакуации попали восемь районов области, в которых проживают 152 566 человек. Оттуда выехали 133 190 человек, остались 19 376 человек. «Всего развернуто 524 лагеря временного размещения вместимостью 64 тыс. человек, из них 20 тыс. развернуто Москвой, 25 тыс. — в других регионах. Всего в них размещены 12 257 человек, из них 3407 — дети, 633 — инвалиды», — говорил он. Из Курской области в другие регионы перевезли 3430 человек.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, из Курской области в Брянскую прибыли 536 человек, в том числе 148 детей. В самой Брянской области «все готово для отселения людей, но это нам не потребовалось», отмечал глава региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в пункты временного размещения в регионе перемещены 3 тыс. человек, за пределы области — 1 тыс. Более 6 тыс. детей находятся в детских оздоровительных лагерях в других регионах.

Белгородская, Брянская и Курская области, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. В последней с начала августа идут бои с украинскими войсками. После наступления ВСУ на регион там, а также в Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал военную операцию в Курской области частью плана, направленного на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру». В Кремле, говоря об ответе России на наступление ВСУ, заявили, что он «обязательно будет».

Путин охарактеризовал произошедшее как «масштабную провокацию» и пообещал подготовить «достойный ответ».

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