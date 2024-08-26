В ФРГ не согласились с Чехией в оценке законности подрыва Nord Stream

Подрыв «Северных потоков» — это преступление, и расследование продолжается, заявили в кабмине Германии. Ранее президент Чехии предположил, что газопроводы могли быть законной целью Украины. В МИД России сравнили его с террористами

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Правительство Германии не разделяет позицию президента Чехии, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были законной целью, и считает их подрыв преступлением, заявил представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

Он отметил, что за последние месяцы канцлер ясно выражал свою позицию на переговорах с польской и чешской сторонами и другими зарубежными партнерами.

«Это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование», — подчеркнул Хебештрайт (цитата по «РИА Новости»).

Президент Чехии Петр Павел ранее предположил, что «Северные потоки» «условно» могли считаться законной целью Украины. «Если бы атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то — и я специально говорю «условно» — это была бы законная цель», — сказал он. В то же время Павел подчеркнул, что у него нет подобной информации. Украина отрицает причастность к атаке на газопроводы.

Российские власти раскритиковали позицию чешских властей. «Ранее с такими «мыслями» выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек», — заявила представитель МИДа Мария Захарова.

В середине августа журналисты немецких СМИ Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD выпустили совместное расследование. Согласно ему, в диверсии на «Северных потоках» участвовала группа из шести человек — пяти мужчин и одной женщины. По версии следствия, они совершили глубоководное погружение и прикрепили взрывные устройства к газопроводам.

Этой группой руководили супруги Евгений и Светлана Успенские, а главным исполнителем был специалист по глубоководному дайвингу Владимир Журавлев. Все они были сотрудниками киевской школы дайвинга Scuba Family. Федеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест Журавлева.

Согласно расследованию, Журавлев в последнее время жил в Польше. Власти ФРГ направили Варшаве запрос и выпустили европейский ордер на арест мужчины. Однако к тому моменту он уже покинул Польшу.

Как пишут журналисты, Польша промедлила с помощью Германии в деле. Варшава заявила, что Берлин, выпустив европейский ордер на арест Журавлева, не внес данные в поисковую базу, что позволило тому беспрепятственно покинуть Евросоюз. Немецкие СМИ отмечают, что решение Варшавы игнорировать просьбу Берлина было намеренным.