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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области

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Военная операция на Украине
Атаки ВСУ отражены рядом с Кремяным, Малым Локней и Нечаевым, сорваны попытки наступления еще около пяти населенных пунктов, сообщило Минобороны. По данным ведомства, противник потерял до 30 военнослужащих
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев в Курской области, сообщило Минобороны.

«Также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка», — говорится в сообщении. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и автомобиль.

Минобороны сообщило о продолжении поисков и уничтожения украинских диверсионных групп в лесных массивах Курской области. В частности, за последние сутки было нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный.

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Фото:John Moore / Getty Images

ВСУ начали наступление Курской области 6 августа. Спустя сутки начальник российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту России Владимиру Путину о том, что в атаке принимают участие менее 1 тыс. военнослужащих, из них не менее 100 были убиты. Он также утверждал, что наступление ВСУ остановлено.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 12 августа заявил, что под контроль Украины перешли 28 населенных пунктов. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. По состоянию на 22 августа оттуда выехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах.

Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и поручил «выдавить, выбить противника с наших территорий» и обеспечить прикрытие госграниц. В Кремле сочли неактуальным вопрос о возможных переговорах с Украиной.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Минобороны Военная операция на Украине
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