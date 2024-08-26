Беспилотник попытался атаковать нефтезавод под Ярославлем

Фото: Министерство обороны России

На подлете к Ярославлю уничтожен украинский беспилотник, аппарат пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил губернатор Михаил Евраев.

«На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет. Работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны доложило, что дрон был уничтожен над Ярославской областью рано утром — между 06:00 и 06:30 мск.

США просили Украину не бить по российским нефтяным объектам из опасений роста цен на нефть и ответных мер Москвы. Украинские власти отказались следовать этим просьбам, подчеркнув, что Киев сам выбирает цели для ударов. Нападения на российские НПЗ президент Владимир Зеленский объяснил тем, что это ответ на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, у которой нет необходимых средств ПВО для защиты своих объектов.

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