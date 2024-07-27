Силы ПВО сбили дрон в Энгельсе Саратовской области
Утром, около 7:50 мск, силы ПВО сбили три беспилотника самолетного типа в Белгородской, Рязанской и Саратовской областях, сообщили в Минобороны.
Саратовский губернатор Роман Бусаргин уточнил, что дрон ликвидировали в Энгельсе, расположенном на другом берегу Волги напротив Саратова.
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет», — отметил глава региона.
Вблизи Энгельса находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2», на которой ранее базировались самолеты дальней авиации России. От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой. Это не первая атака на Энгельс с начала военной операции.
Ранее в Минобороны сообщали, что около 6:45 в Рязанской области было ликвидировано еще семь дронов. Местный губернатор Павел Малков заявил, что, предварительно, пострадавших и материального ущерба нет.
Прошедшей ночью, по данным военного ведомства, было сбито 14 беспилотников: семь в Курской области, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой.
Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что за вечер 26 июля и ночь 27-го в регионе были нейтрализованы 22 БПЛА.
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