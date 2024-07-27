 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО сбили дрон в Энгельсе Саратовской области

Сюжет
Военная операция на Украине
За прошедшую ночь и утро дроны были ликвидированы также в Рязанской, Брянской, Курской, Белгородской, Липецкой, Ростовской областях

Утром, около 7:50 мск, силы ПВО сбили три беспилотника самолетного типа в Белгородской, Рязанской и Саратовской областях, сообщили в Минобороны.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин уточнил, что дрон ликвидировали в Энгельсе, расположенном на другом берегу Волги напротив Саратова.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет», — отметил глава региона.

Вблизи Энгельса находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2», на которой ранее базировались самолеты дальней авиации России. От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой. Это не первая атака на Энгельс с начала военной операции.

В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль
Политика

Ранее в Минобороны сообщали, что около 6:45 в Рязанской области было ликвидировано еще семь дронов. Местный губернатор Павел Малков заявил, что, предварительно, пострадавших и материального ущерба нет.

Прошедшей ночью, по данным военного ведомства, было сбито 14 беспилотников: семь в Курской области, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой.

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что за вечер 26 июля и ночь 27-го в регионе были нейтрализованы 22 БПЛА.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны беспилотники Энгельс Саратовская область Белгородская область Рязанская область
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 14 сбитых дронах в пяти регионах России
Политика
Над Рязанской областью сбили семь беспилотников
Политика
ПВО сбили за три часа 21 дрон над Брянской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
В Курской области при сбросе дроном взрывчатки на машину пострадали двоеПолитика, 11:20
В Таджикистане заявили о низком уровне знания русского языка школьникамиПолитика, 11:19
Пять летевших в Казань самолетов ушли на запасные аэродромыОбщество, 11:16
Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианамСпорт, 11:06
Кто покинул сборную России из-за санкций и выступит на ОлимпиадеСпорт, 11:00
Ученые оценили влияние изменения климата на продолжительность дняОбщество, 11:00
Потолки и окна в пол, ванна у окна: о новостройках в ПетербургеРБК и ПИК, 10:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров заявил, что не слушает заявления Зеленского и КулебыПолитика, 10:51
Работу двух аэропортов в Татарстане ограничилиОбщество, 10:47
На Олимпиаде перенесли соревнования по скейтбордингу из-за дождяСпорт, 10:45
На церемонии открытия Олимпиады перепутали Южную Корею с КНДРСпорт, 10:21
Трамп увидел риск третьей мировой в случае своего поражения на выборахПолитика, 10:15
В какие дни ждать медалей от россиян на ОлимпиадеСпорт, 10:00
Как банки «Яндекса» и Ozon обогнали конкурентов по приросту вкладовФинансы, 10:00