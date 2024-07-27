Силы ПВО сбили дрон в Энгельсе Саратовской области

За прошедшую ночь и утро дроны были ликвидированы также в Рязанской, Брянской, Курской, Белгородской, Липецкой, Ростовской областях

Утром, около 7:50 мск, силы ПВО сбили три беспилотника самолетного типа в Белгородской, Рязанской и Саратовской областях, сообщили в Минобороны.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин уточнил, что дрон ликвидировали в Энгельсе, расположенном на другом берегу Волги напротив Саратова.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет», — отметил глава региона.

Вблизи Энгельса находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2», на которой ранее базировались самолеты дальней авиации России. От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой. Это не первая атака на Энгельс с начала военной операции.

Ранее в Минобороны сообщали, что около 6:45 в Рязанской области было ликвидировано еще семь дронов. Местный губернатор Павел Малков заявил, что, предварительно, пострадавших и материального ущерба нет.

Прошедшей ночью, по данным военного ведомства, было сбито 14 беспилотников: семь в Курской области, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой.

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что за вечер 26 июля и ночь 27-го в регионе были нейтрализованы 22 БПЛА.