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Военная операция на Украине ,  
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В трех регионах России за ночь сбили семь беспилотников

В Ростовской и Брянской областях сбили шесть дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские силы ПВО сбили пять дронов в Ростовской области и по одному беспилотнику в Брянской и Воронежской областях. Главы всех трех регионов сообщили, что пострадавших и повреждений нет
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили атаку пяти дронов на западе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«Минувшей ночью силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака 5 БПЛА», — написал Голубев, добавив, что пострадавших и повреждения объектов нет.

Кроме того, еще один украинский беспилотник был сбит в Брянской области. «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России», — заявил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что никто не пострадал, разрушений нет.

Этой же ночью силы ПВО уничтожили один дрон в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Накануне, 21 августа, на западе Ростовской области силы ПВО сбили ракету. Из-за взрывной волны несколько частных домов в Новошахтинске получили повреждения. Также при падении обломков ракеты загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили.

Кроме того, в городе Пролетарск несколько дней тушат пожар на промышленных складах, который произошел после атаки украинских дронов 18 августа.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Ростовская область дроны беспилотники Василий Голубев Брянская область Александр Богомаз Воронежская область Александр Гусев
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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