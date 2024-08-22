В Ростовской и Брянской областях сбили шесть дронов

В трех регионах России за ночь сбили семь беспилотников

Российские силы ПВО сбили пять дронов в Ростовской области и по одному беспилотнику в Брянской и Воронежской областях. Главы всех трех регионов сообщили, что пострадавших и повреждений нет

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили атаку пяти дронов на западе Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«Минувшей ночью силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака 5 БПЛА», — написал Голубев, добавив, что пострадавших и повреждения объектов нет.

Кроме того, еще один украинский беспилотник был сбит в Брянской области. «Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России», — заявил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что никто не пострадал, разрушений нет.

Этой же ночью силы ПВО уничтожили один дрон в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.

Накануне, 21 августа, на западе Ростовской области силы ПВО сбили ракету. Из-за взрывной волны несколько частных домов в Новошахтинске получили повреждения. Также при падении обломков ракеты загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили.

Кроме того, в городе Пролетарск несколько дней тушат пожар на промышленных складах, который произошел после атаки украинских дронов 18 августа.