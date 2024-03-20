Губернатор сообщил об уничтожении беспилотников над Энгельсом

Последний раз об атаке украинских дронов на Энгельсский район, где расположена авиабаза ВКС России, Бусаргин сообщал в декабре 2022 года. Этой ночью, по его словам, система ПВО «сработала эффективно» и уничтожила вражеские БПЛА

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Беспилотники уничтожены над Энгельсом Саратовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Бусаргин. Количество атаковавших регион дронов он не уточнил.

«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — написал он.

Ранее о том, что над городом Энгельс прогремели взрывы, сообщал телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. По их словам, над городом послышалось от 2 до 4 гулких звуков взрывов, от которых «дрожали окна в рамах». Перед этим жители слышали сирену и звук мотора в небе.

Энгельс — расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища при впадении в него реки Саратовки, напротив Саратова. Вблизи города расположена авиабаза ВКС России «Энгельс-2», на которой ранее базировались самолеты дальней авиации России.

После начала российской спецоперации на Украине Саратовная область не единожды подвергалась атакам украинских дронов. Последний раз Бусаргин сообщал об этом 29 декабря 2022 года — тогда беспилотники также сбили в Энгельсском районе. В результате атаки повреждения получили несколько частных домовладений, жители не пострадали.

За месяц до этого Минобороны сообщало об атаке украинских реактивных дронов на аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской. Беспилотники были перехвачены силами противовоздушной обороны, их упавшие обломки повредили обшивку корпуса двух самолетов, погибли трое военных. В ведомстве произошедшее назвали «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».