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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил об уничтожении беспилотников над Энгельсом

Губернатор Бусаргин: система ПВО уничтожила беспилотники над Энгельсом
Сюжет
Военная операция на Украине
Последний раз об атаке украинских дронов на Энгельсский район, где расположена авиабаза ВКС России, Бусаргин сообщал в декабре 2022 года. Этой ночью, по его словам, система ПВО «сработала эффективно» и уничтожила вражеские БПЛА
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Беспилотники уничтожены над Энгельсом Саратовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Бусаргин. Количество атаковавших регион дронов он не уточнил.

«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет», — написал он.

Ранее о том, что над городом Энгельс прогремели взрывы, сообщал телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. По их словам, над городом послышалось от 2 до 4 гулких звуков взрывов, от которых «дрожали окна в рамах». Перед этим жители слышали сирену и звук мотора в небе.

Энгельс — расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища при впадении в него реки Саратовки, напротив Саратова. Вблизи города расположена авиабаза ВКС России «Энгельс-2», на которой ранее базировались самолеты дальней авиации России.

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Фото:Яндекс.Карты

После начала российской спецоперации на Украине Саратовная область не единожды подвергалась атакам украинских дронов. Последний раз Бусаргин сообщал об этом 29 декабря 2022 года — тогда беспилотники также сбили в Энгельсском районе. В результате атаки повреждения получили несколько частных домовладений, жители не пострадали.

За месяц до этого Минобороны сообщало об атаке украинских реактивных дронов на аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской. Беспилотники были перехвачены силами противовоздушной обороны, их упавшие обломки повредили обшивку корпуса двух самолетов, погибли трое военных. В ведомстве произошедшее назвали «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».

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Губернатор сообщил об уничтожении беспилотников над Энгельсом
Губернатор сообщил об уничтожении беспилотников над Энгельсом

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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