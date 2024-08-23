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Военная операция на Украине ,  
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Кирби заявил о переговорах по ударам американским оружием по России

Кирби: США и Украина обсуждают вопрос об ударах американским оружием по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

США ведут переговоры по поводу использования Украиной американского оружия на территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Как вы знаете, президент [США Джо Байден] разрешил [украинским властям] использовать американские боеприпасы через эту границу, чтобы отвечать на появляющиеся угрозы», — сказал он в ответ на вопрос об использовании ВСУ американского оружия.

Кирби напомнил, что украинским военным разрешено использовать американское вооружение против российской стороны. Он подчеркнул, что в вопросе применения американского оружия «по ту сторону границы» изменений не было, однако переговоры продолжаются.

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Фото:John Moore / Getty Images

По его словам, никаких новых политических решений по этому поводу не принято.

Ранее Кирби заявил, что Киев получил от США все необходимое для контрнаступления, к которому Украина перешла в начале июня.

Москва осуждает поставки западными странами военной помощи Украине.

Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США ограничили ВСУ в применении американского оружия на территории Курской области, где с 6 августа продолжаются бои.

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