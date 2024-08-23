Кирби: США и Украина обсуждают вопрос об ударах американским оружием по России

Кирби заявил о переговорах по ударам американским оружием по России

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США ведут переговоры по поводу использования Украиной американского оружия на территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Как вы знаете, президент [США Джо Байден] разрешил [украинским властям] использовать американские боеприпасы через эту границу, чтобы отвечать на появляющиеся угрозы», — сказал он в ответ на вопрос об использовании ВСУ американского оружия.

Кирби напомнил, что украинским военным разрешено использовать американское вооружение против российской стороны. Он подчеркнул, что в вопросе применения американского оружия «по ту сторону границы» изменений не было, однако переговоры продолжаются.

По его словам, никаких новых политических решений по этому поводу не принято.

Ранее Кирби заявил, что Киев получил от США все необходимое для контрнаступления, к которому Украина перешла в начале июня.

Москва осуждает поставки западными странами военной помощи Украине.

Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США ограничили ВСУ в применении американского оружия на территории Курской области, где с 6 августа продолжаются бои.