Al-Akhbar: двух россиян в Ливане заподозрили в работе на разведку Израиля

В Ливане задержали двух россиян по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Россиянин признался, что собирал в Ливане данные по указанию израильской разведки, пишет Al-Akhbar. Посольство России ожидает разрешения встретиться с задержанным и его женой

Посольство России в Ливане (Фото: МИД России)

Гражданина России и его жену задержали при попытке выехать из Ливана в аэропорте Бейрута, их подозревают в шпионаже в пользу Израиля, сообщила газета Al-Akhbar.

Передвижения задержанных по Ливану отслеживали местные спецслужбы. Мужчина, утверждало издание, после задержания признался, что недавно был завербован израильской разведкой и получил указание отправиться в Ливан для сбора данных.

Его жена на допросе также сообщила, что знала о работе мужа и помогала ему, отмечает издание.

Посольство России в Ливане ожидает разрешения на встречу с задержанными россиянами. «Мы находимся на связи с ливанскими властями и ожидаем получения от них разрешения на встречу консульских работников с задержанными гражданами», — сказали в российском дипломатическом представительстве, передает ТАСС.

В середине августа в Польше задержали и отправили под стражу двух россиян. Они, как заявили в МВД республики, «распространяли пропагандистские материалы» ЧВК «Вагнер» в Кракове и Варшаве. Им предъявлено обвинение в шпионаже. В российском посольстве пообещали обратиться с запросом в МИД Польши. В начале лета по делу о шпионаже в Польше арестовали российского хоккеиста Максима Сергеева. В клубе «Заглембе Сосновец», где он играл, сказали, что россиянин приехал в Польшу еще до начала военной операции на Украине, в октябре 2021 года. С весны в Польше арестовали более 15 человек по подозрению в работе на российскую разведку, среди них украинцы и белорусы.

В апреле, комментируя текущее состояние отношений Варшавы и Москвы, в Кремле заявляли, что Польша охвачена «приступом русофобии». «Они нас ненавидят. <...> Они все жертвы, их оболванили, их заколдовали просто, они готовы свою жизнь потратить на ненависть к русским», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.