В Польше арестовали двух россиян по делу о шпионаже

Граждане России «распространяли пропагандистские материалы» ЧВК «Вагнер» в Кракове и Варшаве, сообщил глава МВД Мариуш Каминский

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Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши и полиции задержали двух россиян, которые «распространяли пропагандистские материалы» ЧВК «Вагнер» в Кракове и Варшаве, сообщил в Twitter глава МВД и министр, координирующий работу спецслужб, Мариуш Каминский.

Обоим предъявлены обвинения в шпионаже, их отправили под стражу.

РБК направил запрос в посольство России в Польше.

В июне по делу о шпионаже был арестован российский хоккеист, 20-летний Максим Сергеев из польского клуба «Заглембе Сосновец», в Польшу он прибыл в октябре 2021 года. Его тренер Гжегожа Клиха говорил, что россиянин приехал в страну еще до начала военных действий на Украине и подписывал декларацию о нейтралитете.

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В начале августа Каминский сообщил об аресте 16-го обвиняемого в работе на российскую разведку — белоруса Михаила Андреевича. По словам министра, он участвовал «в разведке военных объектов и портов», а также занимался пропагандой в пользу России. По данным польской прокуратуры, гражданин Белоруссии приехал в страну в 2021 году. Его задачей ведомство называло сбор сведений об объектах критической инфраструктуры и совершении диверсий в целях дестабилизации политической ситуации в республике. Арестованный отчитывался перед заказчиками о проделанной работе и получал вознаграждение.

В Кремле тогда заявили, что не получали информацию по поводу задержания россиянина. «Нет, у нас нет никакой информации на этот счет», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Весной Агентство внутренней безопасности отчиталось о разоблачении российской шпионской сети в Польше. По данным МВД, обвиняемые должны были устраивать диверсии и заниматься пропагандой против отношений с Украиной и НАТО. Gazeta Polska писала, что агенты шпионской сети собирались подорвать поезд с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Они получали указания прямо из Москвы, а после выполнения заданий им платили вознаграждение в криптовалюте.