branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:33
Как контент позволяет ускорить реализацию имущества на электронных торгах РБК+, 10:31
Какой должна быть промышленность в мегаполисе Новая экономика, 10:31
Selectel анонсировал размещение третьего выпуска облигаций на ₽4 млрд РБК Компании, 10:30
Клишас призвал ЦБ учитывать влияние доллара на социальные права россиян Финансы, 10:26
Власти Одессы сообщили о повреждении супермаркета после обстрелов Политика, 10:20
Минтранс предложил сделать необязательными схемы метро на английском Общество, 10:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Открыты для инноваций: как стартапу найти заказчиков в крупных компаниях Тренды, 10:15
Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года Инвестиции, 10:14
Курс евро превысил ₽110 впервые с марта 2022 года Инвестиции, 10:11
В Польше арестовали двух россиян по делу о шпионаже Политика, 10:10
Китай против США: кто выиграет борьбу за мировое господство в сфере ИИ Pro, 10:07
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
Касаткина потеряла звание лучшей теннисистки России Спорт, 09:59
Политика ,  
0 

В Польше арестовали двух россиян по делу о шпионаже

Глава МВД Каминский: в Польше арестовали двух россиян по делу о шпионаже
Граждане России «распространяли пропагандистские материалы» ЧВК «Вагнер» в Кракове и Варшаве, сообщил глава МВД Мариуш Каминский
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши и полиции задержали двух россиян, которые «распространяли пропагандистские материалы» ЧВК «Вагнер» в Кракове и Варшаве, сообщил в Twitter глава МВД и министр, координирующий работу спецслужб, Мариуш Каминский.

Обоим предъявлены обвинения в шпионаже, их отправили под стражу.

РБК направил запрос в посольство России в Польше.

В июне по делу о шпионаже был арестован российский хоккеист, 20-летний Максим Сергеев из польского клуба «Заглембе Сосновец», в Польшу он прибыл в октябре 2021 года. Его тренер Гжегожа Клиха говорил, что россиянин приехал в страну еще до начала военных действий на Украине и подписывал декларацию о нейтралитете.

В начале августа Каминский сообщил об аресте 16-го обвиняемого в работе на российскую разведку — белоруса Михаила Андреевича. По словам министра, он участвовал «в разведке военных объектов и портов», а также занимался пропагандой в пользу России. По данным польской прокуратуры, гражданин Белоруссии приехал в страну в 2021 году. Его задачей ведомство называло сбор сведений об объектах критической инфраструктуры и совершении диверсий в целях дестабилизации политической ситуации в республике. Арестованный отчитывался перед заказчиками о проделанной работе и получал вознаграждение.

В Кремле тогда заявили, что не получали информацию по поводу задержания россиянина. «Нет, у нас нет никакой информации на этот счет», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте на РБК Pro
Как правильно ссориться: 8 советов психолога
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Звезды без зарплат. Как студент заработал $1 млрд на виртуальных блогерах
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян

Весной Агентство внутренней безопасности отчиталось о разоблачении российской шпионской сети в Польше. По данным МВД, обвиняемые должны были устраивать диверсии и заниматься пропагандой против отношений с Украиной и НАТО. Gazeta Polska писала, что агенты шпионской сети собирались подорвать поезд с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Они получали указания прямо из Москвы, а после выполнения заданий им платили вознаграждение в криптовалюте.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Екатерина Костина
Польша шпионы россияне ЧВК Вагнер
Материалы по теме
В Германии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России чиновника
Политика
СБУ связала с Шарием задержанного в Одессе «российского шпиона»
Политика
Бразилия отказала США в экстрадиции подозреваемого в шпионаже россиянина
Политика