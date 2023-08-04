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В Польше арестовали белоруса по подозрению в работе на разведку России

Глава МВД Польши Каминский: арестован 16-й член российской шпионской сети
Арестованный — гражданин Белоруссии, он прибыл в страну в 2021 году. Мужчина собирал сведения об объектах критической инфраструктуры и готовил диверсии в целях дестабилизации политической ситуации, заявили польские власти
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (Фото: gov.pl)

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали еще одного, уже 16-го, подозреваемого в работе на российскую разведку, сообщил глава МВД и министр, координирующий работу спецслужб Польши, Мариуш Каминский в соцсети X (Twitter).

Задержанный оказался гражданином Белоруссии.

«Белорус Михаил Андреевич принимал участие в разведке военных объектов и портов. Он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России», — написал Каминский. Его заключили под стражу.

В польской прокуратуре сообщили, что предполагаемому агенту российской шпионской сети предъявлено обвинение в работе на иностранную разведку. Обвиняемый находится в стране с 2021 года. По данным ведомства, его задача заключалась в сборе сведений об объектах критической инфраструктуры и совершении диверсий в целях дестабилизации политической ситуации в республике. Арестованный отчитывался перед заказчиками о проделанной работе и получал вознаграждение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии информации у Кремля по поводу задержания члена российской шпионской сети. «Нет, у нас нет никакой информации на этот счет», — сказал Песков.

В марте Агентство внутренней безопасности Польши отчиталось о разоблачении российской шпионской сети в стране. Тогда по обвинению в шпионаже в пользу России были арестованы более десяти граждан Украины и Белоруссии — они следили за перевозками вооружений для Киева. По данным польского МВД, обвиняемые должны были устраивать диверсии и заниматься пропагандой в целях «дестабилизации польско-украинских отношений, разжигания и возбуждения враждебных настроений в Польше по отношению к странам Североатлантического альянса и нападки на политику польского правительства по отношению к Украине».

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В июле Каминский сообщил о задержании 15-го предполагаемого шпиона — он следил за военными объектами и морскими портами за вознаграждение. В польской прокуратуре уточнили, что задержанный — гражданин Украины, который приехал в страну в 2019 году.

Помимо того, в июне по делу о шпионаже был арестован российский хоккеист из клуба первой лиги, в Польшу он прибыл в октябре 2021 года. Арестованный оказался 20-летним Максимом Сергеевым из польского клуба «Заглембе Сосновец». Его тренер Гжегожа Клиха сообщал, что россиянин приехал в республику еще до начала военных действий на Украине и подписывал декларацию о нейтралитете.

Gazeta Polska писала, что члены сети собирались подорвать поезд с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Они получали указания прямо из Москвы, а после выполнения заданий им платили вознаграждение в криптовалюте, большей частью в биткоинах.

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Елена Чернышова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Польша Россия Белоруссия шпионы
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