Песков сравнил русофобию в Польше с приступом острого заболевания

Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Польша «охвачена приступом русофобии», но это пройдет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на марафоне «Знание».

«Они нас ненавидят. <...> Они все жертвы, их оболванили, их заколдовали просто, они готовы свою жизнь потратить на ненависть к русским. Рано или поздно это пройдет, как все острые заболевания, но, к сожалению, сейчас вот такая ситуация», — сказал Песков.

После начала военной операции на Украине Польша раскритиковала действия российских властей и поддержала Киев. В конце 2022 года сейм Польши принял резолюцию, в которой назвал Россию «государством, поддерживающим терроризм». В ней также говорится, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право, устав Организации Объединенных Наций и ряд других обязательств». Песков назвал это решение продолжением «антироссийской истерии».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в мае прошлого года призвал искоренить идеологию «русского мира» как «раковую опухоль».