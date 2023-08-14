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«Аргентинский Трамп» Хавьер Милей стал лидером на праймериз

На первичных выборах президента в Аргентине победил конгрессмен-аутсайдер Хавьер Милей
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)

Конгрессмен-аутсайдер Хавьей Милей стал лидером на праймериз в Аргентине, сообщает El Pais.

Праймериз позволяют определить кандидатов, которые будут участвовать на всеобщих выборах президента 22 октября. Аргентинцы проголосовали за партии, представители которых смогут побороться за пост главы государства: Avanza Libertad («Свобода наступает»), «Союз ради родины», «Вместе за перемены».

Как пишет газета, результаты голосования стали неожиданностью. Милей («Свобода наступает») получил 30,4% голосов после подсчета более 90% бюллетеней, опередив министра экономики Серхио Массу (21,12%) из «Союза ради родины» и экс-министра безопасности Патрисию Буллрич (почти 17%) из «Вместе за перемены».

После оглашения результатов праймериз Милей заявил, что «мы настоящая оппозиция» и «другая Аргентина невозможна с теми, кто всегда терпел неудачи».

Порог в 1,5%, необходимый для участия в президентских выборах, преодолели пять партий.

Хавьер Милей, как пишет El Pais, стал результатом «разочарования общества, пресыщенного политикой». Конгрессмен придерживается ультраправых взглядов, выступает против абортов и полового воспитания в школах. Себя он называет «анархо-капиталистом» и ультралиберальным экономистом. Одно из главных его обещаний как кандидата в президенты — «конец кастовой политики». Кастой Милей называет политический истеблишмент Аргентины. Bloomberg сообщает, что его часто сравнивают с экс-президентом США Дональдом Трампом.

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Президентские выборы пройдут в Аргентине 22 октября. Согласно аргентинскому избирательному законодательству, для победы на выборах достаточно набрать 45% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%.

Теги
Аргентина праймериз оппозиция президентские выборы
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