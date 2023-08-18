Чем прославился аргентинский «конкурент» Дональда Трампа

Фаворитом президентских выборов в Аргентине стал либертарианец Хавьер Милей. Противники изображают его сумасшедшим сторонником торговли детьми, а приверженцы ждут радикальных мер по борьбе с экономическим кризисом

Хавьер Милей (Фото: Agustin Marcarian / Reuters)

52-летний экономист и шоумен Хавьер Милей получил 31% голосов на праймериз в Аргентине. Опросы обещали ему около 20%, а специалисты отмечали, что он не может существенно нарастить базу сторонников, так как придерживается слишком радикальных взглядов. Но 13 августа Милей набрал на 10% больше кандидата от власти и наполовину больше главного оппозиционного кандидата. Теперь опрошенные Bloomberg эксперты говорят, что он выйдет во второй тур президентских выборов, а их исход называют непредрешенным.

С победой Милея поздравили придерживающиеся крайне правых взглядов политики — бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, предпочитающий жить за рубежом после попытки штурма правительственного комплекса его сторонниками, и проигравший на президентских выборах в Чили Хосе Антонио Каст. Оба заявили, что с аргентинцем у них много общих идей — защита семьи, частной собственности и свободного рынка. Как Болсонару и Дональд Трамп, Милей скептически относится к проблеме изменения климата, называя ее «постмарксистской повесткой дня», а заявления о причастности человека к глобальному потеплению — не подтвержденными наукой вымыслами.

Знамя предвыборной кампании аргентинского политика — желтое полотно с одним из символов либертарианства: изображением свернувшейся в клубок гремучей змеи и лозунгом «Не наступай на меня».

Как устроены аргентинские праймериз Процедура праймериз (предварительных выборов) в Аргентине отличается от праймериз в большинстве стран, поэтому их обычно называют генеральной репетицией выборов. Во-первых, участие в них обязательно для всех избирателей. Во-вторых, проходят они в один день, и участвуют в них кандидаты от всех партий и альянсов. В других странах, например в США, праймериз в подавляющем большинстве случаев — это выбор кандидата от одной партии, который осуществляют ее сторонники. Действующий президент страны Альберто Фернандес на перевыборы свою кандидатуру не выставил. Провластный альянс «Союз ради родины» предложил двух кандидатов — министра экономики Серхио Массу (за него проголосовали 21,12% избирателей) и профсоюзного деятеля Хуана Грабоиса (5,46%). Второе место с суммарными 28% получила оппозиционная коалиция «Вместе за перемены», тоже выставившая двух кандидатов — экс-министра безопасности Патрисию Буллрич (16,97%) и мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларрету. Для победы в первом туре президентских выборов, которые назначены на 22 октября, надо набрать 45% голосов или 40% с отрывом в 10% от кандидата, показавшего второй результат.

Прическа как у Элвиса, макияж от Кардашьян

Милей известен своими вспышками гнева (во время телевизионных и радиошоу он нередко переходит на крик), экстравагантной внешностью и радикальной повесткой. «Хавьер Милей — растрепанный участник обсуждений, который кричит на сцене и спит с восемью собаками и своей сестрой», — характеризует его Виктория Донда, бывший депутат и директор Национального института против дискриминации при правительстве страны. Как пишет испанская газета El Pais, так о Милее часто отзываются его противники. Он обычно отвечает: «У меня нет восьми собак — у меня пять». Четыре британских мастифа Милея, которые живут у него сейчас, названы в честь известных экономистов — Мюррей, Милтон, Роберт и Лукас (в честь Мюррея Ротбарда, Милтона Фридмана и Роберта Лукаса). Эти собаки — клоны первого и самого любимого мастифа политика по кличке Конан, которого не стало в 2017 году, пишет El Pais. «Он и моя сестра — единственные, кто не предавал меня в ужасные моменты моей жизни», — сказал Милей в интервью газете. Критики утверждают, что Милей продолжает советоваться с Конаном до сих пор. «Что происходит в моей спальне, никого не касается», — не отвергает он этих предположений. Появление таких вопросов он списывает на недобросовестность оппонентов, которые не могут поспорить с его идеями, поэтому вмешиваются в его личную и духовную жизнь. Выросший в католическом окружении, Милей сейчас изучает тору и подумывает о принятии иудаизма. Однако обращение в иудаизм повлечет, в частности, необходимость соблюдать шаббат, что плохо сочетается с обязанностями президента, рассуждает Милей.

Младшая сестра Карина — главная помощница Милея по предвыборной кампании. О родителях он уже лет десять не упоминает. «Для меня они умерли», — заявил он в 2018 году. Его отец Норберто Милей был сначала водителем автобуса, а потом начал бизнес в транспортной сфере. Мать Алисия была домохозяйкой. В детстве родители били его и оскорбляли, что могло сказаться на его эмоциональном развитии в подростковом возрасте. Журналист Хуан Луис Гонсалес утверждает, что в католической школе его звали El Loco — Псих.

Когда Милей учился в школе, семья жила в пригороде Буэнос-Айреса, населенном представителями среднего класса. Он был голкипером в команде Chacarita Juniors и пел в рок-группе Everest каверы Rolling Stones. Сейчас его прическа больше похожа на прическу Элвиса Пресли, и на предвыборные мероприятия он, как и американская поп-звезда, приезжает на «Кадиллаке». Внешним видом политика доверено заниматься только одной участнице его штаба, она же накладывает ему тональный крем по методу Ким Кардашьян. Этот давний участник телешоу всегда старается сниматься так, чтобы не был заметен двойной подбородок.

Личная жизнь политика тоже находится под пристальным вниманием. Он практикует тантрический секс и с удовольствием рассказывает о сексе втроем, пишет The Guardian.

Трудоголик и радикал

Несмотря на имидж, Милея можно назвать трудоголиком, отмечает El Pais. Он получил диплом экономиста в частном Университете Бельграно и продолжил занятия экономикой в IDES (Институте экономического и социального развития) и частном Университете Торквато ди Телла.

В разные годы работал старшим экономистом банка HSBC; советником генерала Антонио Бусси, который был губернатором провинции Тукуман во время военной диктатуры; главным экономистом Fundación Acordar — это мозговой центр губернатора Буэнос-Айреса Даниэля Сциоли; и, наконец, в компании, управляющей аэропортами Аргентины. Но в последние годы его главное занятие — участие в ток-шоу и представление интересов избирателей одного из округов Буэнос-Айреса в национальном парламенте, депутатом которого он был избран в 2021 году. У него также есть своя передача на радио «Развенчиваем мифы» и шоу на YouTube.

«Да здравствует свобода, черт бы ее побрал» — один из главных лозунгов Милея. Его многочисленные противоречивые высказывания часто являются следствием его либертарианских взглядов. Например, торговлю органами он называет просто еще одним потребительским рынком. «Кто вы такие, чтобы определять, что человек делает со своей жизнью?» — отвечает политик на вопрос, допустима ли такая торговля. В то же время он противник абортов.

Истерику в соцсетях вызвали и его рассуждения о торговле детьми. «Если бы у меня был ребенок, я бы его не продал», — сказал Милей. Однако, по его оценке, ответ на вопрос о том, допустимо ли такое, зависит от того, «в каких терминах вы мыслите» и в какое время: «Может быть, через 200 лет об этом можно было бы спорить...»

Отменить песо и торговать со всеми, кроме коммунистов

Однако главные идеи Милея касаются экономики Аргентины. Улучшить ситуацию, по его мнению, можно, только забрав власть у годами правящих страной элит. Его лозунги созвучны с лозунгами Дональда Трампа, который в своей первой предвыборной кампании обещал «осушить вашингтонское болото». Лозунг Милея — «Покончим с кастой». «Эти выборы положат конец не только киршнеризму, но и паразитической, воровской, бесполезной касте, которая топит страну», — эту постоянную характеристику правящего класса в речах Милея приводит The Guardian.

C 2003 по 2007 год президентом Аргентины был Нестор Киршнер. Затем, до 2015 года, — его жена Кристина. С 2019 года она занимает пост вице-президента, главой государства четыре года назад был избран Альберто Фернандес.

Причина нынешнего бедственного экономического положения в стране в том, что политики были ориентированы на то, чтобы добиться результатов максимально быстро, обеспечить себе избрание и переизбрание, что толкало их на безрассудную политику, заведшую страну в тупик, объясняет причины кризиса в стране Милей. Он обещает разработать и придерживаться стратегии, рассчитанной на 50 лет.

У Аргентины огромный внешний долг, в стране высокая инфляция. Одно из основных и радикальных предложений Милея — отказаться от национальной валюты, перейти на доллар и закрыть Центральный банк. «Аргентина стала самой богатой страной в мире, когда у нее не было Центрального банка. С 1880 по 1935 год средняя инфляция составляла 0,9% в год. В 1935 году Центробанк был создан как способ обманывать людей и приносить пользу приближенным к власти: инфляция тогда подскочила в среднем до 6% в год», — приводит он историческое обоснование своего предложения. А переход на американский доллар лишит правящий класс возможности допечатывать деньги. «Вы отбираете у политиков печатную машину... Вот что положит конец инфляции. Потому что инфляция везде и всегда монетарное явление, порождаемое избыточным количеством денег», — объяснил Милей в интервью El Pais.

Среди стран Латинской Америки, перешедших на доллар, можно назвать Эквадор, чье экономическое положение трудно назвать оптимальным. Однако аргентинец уверен, что причина этого — в популистской политике бывшего президента страны Рафаэля Корреа.

На следующий день после праймериз аргентинский Центробанк девальвировал национальную валюту песо на 18%, пишет Reuters. 15 августа $1 стоил 350 песо по официальному курсу, а 11 августа — 298,5. Инфляция за первые полгода превысила 50% и по итогам года, по оценкам аналитиков, перевалит за 100%. В стране растет число бедняков — почти у 40% аргентинцев не хватает денег на базовую потребительскую корзину.

В сфере госуправления Милей выступает за сокращение аппарата и его возможностей и грозит в случае победы упразднить многие министерства, в частности труда и образования.

«Когда экономическая неэффективность киршнеровского популизма истощила все возможные экономические ресурсы, результатом стали высокая и неконтролируемая инфляция, нищета и страдания. За гораздо меньшее другие латиноамериканские правительства поплатились победой на выборах. Аргентина не могла тут отличиться», — сказал The Guardian Себастьян Маззука из Университета Джонса Хопкинса.

Во внешней политике Милей — сторонник свободной торговли и возможности торговать со всем миром. «Мои естественные союзники — США и Израиль. Я не хочу иметь дел с коммунистами Кубы, Китая и Северной Кореи. Что это значит? Торгуйте с кем хотите, но отношения с ними я укреплять не буду», — пояснил он El Pais.

Территориальный спор с Великобританией из-за Фолклендских (Мальвинских) островов он предлагает решить, ориентируясь на пример Гонконга, контроль над которым был передан Великобританией Пекину. Главное, чтобы решение устроило Аргентину, Великобританию и жителей островов, говорит Милей.