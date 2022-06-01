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Бывший помощник Кадырова стал кандидатом в заместители главы МЧС

Даниил Мартынов до 2017 года являлся помощником Рамзана Кадырова, а потом служил в управлении Росгвардии по Чечне, участвовал в военной операции на Украине
Даниил Мартынов
Даниил Мартынов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Кандидатура заместителя главы управления Росгвардии по Чечне Даниила Мартынова рассматривается на должность заместителя министра МЧС. Об этом РБК сообщил источник в министерстве, информацию подтвердил другой источник, близкий к МЧС.

Собеседник не уточнил, каким именно замом может стать Мартынов. В настоящее время в МЧС есть вакансии трех заместителей — по цифровому развитию, по финансам и по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (спасательные формирования).

По словам источника, наиболее подходящей позицией для Мартынова является должность заместителя по делам гражданской обороны. Ранее на этом посту находился Павел Барышев. Он был уволен в мае 2021 года указом президента Владимира Путина. В компетенции этого зама входит координирование деятельности спасательных формирований.

«Сейчас Даниил Мартынов постоянно сопровождает нового министра МЧС Александра Куренкова, — говорит собеседник. — Он присутствует на всех мероприятиях с его участием: на селекторе, оперативных совещаниях и прочих мероприятиях». Куренков представляет Мартынова как его доверенное лицо.

В пресс-службе МЧС на запрос РБК о назначении Мартынова отметили, что заместители министра назначаются указом президента. РБК направил запрос советнику директора Росгвардии по взаимодействию со СМИ Валерию Грибакину.

В начале 2000-х Даниил Мартынов служил в спецподразделении Центра специального назначения ФСБ группе «Альфа». В этот период он участвовал в антитеррористических операциях на территории Чечни. Приблизительно в 2012 году он начал отвечать за безопасность главы Чечни Рамзана Кадырова. В 2013 году Кадыров назначил Мартынова помощником по силовому блоку. Мартынов занимался боевой и физической подготовкой сотрудников подразделений, обеспечивающих безопасность главы Чечни. Также он готовил инструкторов по боевой подготовке вооруженных подразделений республики. В 2017 году Мартынов был назначен на должность замначальника чеченского управления Федеральной службы войск Нацгвардии.

Кадыров неоднократно писал в Telegram об участии Мартынова в военной операции на Украине. «Друзья, только что мой дорогой брат Даниил Мартынов доложил мне оперативную информацию, делюсь ею с вами — город Попасная ЛНР полностью освобожден от украинских оккупантов!» — сообщал глава Чечни 8 мая.

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25 мая этого года президент Владимир Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Куренков ранее служил в ФСБ и ФСО, в 2015 году стал адъютантом президента. В прошлом году Куренков был назначен помощником главы Росгвардии Виктора Золотова, а затем занял должность замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МЧС руководство назначение Рамзан Кадыров Александр Куренков Росгвардия
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