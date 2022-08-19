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Задержанный СБУ «агент ФСБ» рассказал о задании поставить «жучки» в Раде

СБУ заявила, что ФСБ завербовала сотрудника аппарата Верховной рады Украины, чтобы установить прослушку в здании парламента. Однако выполнить задание «агент Москвы» не успел
Здание Верховной Рады в Киеве
Здание Верховной Рады в Киеве (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Контрразведка Службы безопасности Украины узнала о планах ФСБ установить прослушивающие устройства в помещениях Верховной рады, говорится в сообщении ведомства.

Чтобы установить «жучки», ФСБ завербовала работника аппарата Верховной рады Украины. По данным СБУ, сотрудника подразделения обеспечения аппарата Рады склонил к сотрудничеству кадровый сотрудник ФСБ, во время визита в Крым, еще до начала специальной военной операции на Украине.

«По указанию своего российского куратора агент должен собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе о их персональном составе, а также о содержании официальных и неформальных разговоров», — говорится в заявлении СБУ.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Кроме того, завербованный сотрудник получил задание изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации «в залах и кулуарах» Рады, уточняет ведомство.

Однако прослушивающие устройства так и не были установлены «агентом Москвы», так как он уволился из госучреждения до начала спецоперации России на Украине, и попытался устроиться на работу на «стратегически важный объект на территории Житомирской области».

«Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ и обнаружили факт вербовки», — сообщила СБУ. После этого «агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб», утверждает ведомство.

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РБК направил запрос в ФСБ.

На основании его показаний на Украине завели уголовное дело по статье о госизмене (ст. 111 УК Украины). Согласно этой статье, государственная измена в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы. В то же время если гражданин Украины не предпринял никаких действий к «выполнению преступной задачи» и добровольно сообщил о попытках вербовки, его освобождают от уголовной ответственности.

В конце июля ФСБ сообщала, что Украина планировала угнать боевые российские самолеты. Спецслужбы НАТО и Украины предлагали российским военным пилотам деньги и гражданство одной из европейских стран в обмен на то, что они перегонят самолеты на украинские аэродромы. Планируемая операция была пресечена.

В этой операции украинских спецслужб по угону боевых самолетов России участвовал расследователь Bellingcat (власти России внесли организацию в реестры нежелательных и СМИ-иноагентов) Христо Грозев, утверждает в ФСБ. Сам Грозев заявил в Twitter, что «доказательства» его участия в этой операции сфальсифицированы, и что он имеет отношение к этой истории только «как режиссер-документалист».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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