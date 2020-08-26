Кремль отказался оценивать слова Тихановской о «мирной революции»

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Кремль не будет давать какие-либо оценки действиям силовиков в Белоруссии или в целом происходящего в стране, поскольку это можно было бы счесть вмешательством во внутренние дела. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее «мирной революцией». Также пресс-секретаря президента попросили оценить действия силовиков, которые накануне применили слезоточивый газ против протестующих в Гродно.

«В данном случае давать какие-то оценки происходящему или давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, которые выполняют функции по правопорядку, означало бы вмешиваться в дела нашей союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем», — сказал Песков.

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