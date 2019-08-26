Путин освободил Яковенко от должности посла в Великобритании

Свою дипломатическую миссию Яковенко завершил 24 августа, в Кремле это объяснили обычной ротацией кадров. Посол проработал в Лондоне восемь лет

Александр Яковенко (Фото: Stefan Rousseau / PA Images / ТАСС)

Посол России в Великобритании Александр Яковенко освобожден от должности, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Посольство объявило о кадровых перестановках 24 августа. Яковенко, завершив свою дипломатическую миссию, отбыл в Россию. Временным поверенным назначили советника-посланника Ивана Володина.

Причиной ухода Яковенко с должности стала «обычная ротация глав диппредставительств», отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он не стал связывать возвращение посла на родину с ухудшением отношений Москвы и Лондона.

О том, что Яковенко покинет свой пост из-за осложнившихся отношений между двумя странами, в апреле писал «Коммерсантъ». Газета отмечала, что после инцидента в Солсбери, где в марте прошлого года были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, эта должность рассматривается как «весьма токсичная».