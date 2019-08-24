Посол России в Лондоне покинул Великобританию

Проработавший в Лондоне восемь лет Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и вернулся в Россию. О планах сменить российского посла в Британии ранее сообщали источники РБК и «Коммерсанта»

Александр Яковенко (Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости)

В российском посольстве в Великобритании произошли кадровые перестановки. Возглавлявший диппредставительство посол Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и 24 августа отбыл в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин, сообщает диппредставительство.

О готовящейся смене российского посла в Великобритании в апреле сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Информацию подтвердили и источники РБК.

Собеседники «Коммерсанта» указывали, что решение принято на фоне обострения отношений между Москвой и Лондоном после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Позиция посла после обострения отношений между странами стала рассматриваться «как весьма токсичная», писало издание. В этой связи на место нового посла России в Великобритании рассматривают глав департаментов российского внешнеполитического ведомства, а не кандидатов уровня заместителя министра иностранных дел, как, например, было с самим Яковенко, отмечала газета.

Источники и «Коммерсанта», и РБК называли в качестве претендента на место нового посла в Британии называли главу департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрея Келина.