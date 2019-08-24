Кремль назвал причину отставки российского посла в Лондоне

По словам пресс-секретаря президента, возвращение Александра Яковенко в Россию стало результатом обычной ротации. Ранее источники объясняли грядущую смену посла ухудшением отношений Москвы и Лондона

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уход Александра Яковенко с поста посла России в Великобритании. По словам Пескова, речь идет об обычной ротации кадров.

«Это обычная ротация глав диппредставительств», — приводит слова Пескова ТАСС. На вопрос, связан ли уход Яковенко со своего поста с ухудшением отношений России и Великобритании, пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно, добавляет агентство.

Посольство России в Великобритании в субботу сообщило, что Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл в Россию. Временным поверенным в делах посольства стал советник-посланник Иван Володин. О причинах кадровых перестановок в российском посольстве не сообщили.

Смену российского посла в Великобритании источники РБК и «Коммерсанта» анонсировали еще в апреле этого года. Собеседники газеты связывали ее с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном. По их словам, из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль должность посла стала рассматриваться «как весьма токсичная», и на это место теперь рассматривают глав департаментов российского внешнеполитического ведомства, а не кандидатов уровня замминистра иностранных дел, как, например, было с самим Яковенко.