Армия России взяла еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Российские войска взяли под свой контроль село Малиевка в Днепропетровской области Украины и поселок Зеленый Гай в ДНР, сообщает Минобороны.
Это произошло в результате наступательных действий группировки войск «Восток».
Малиевка находится на границе с ДНР недалеко от поселка Великая Новоселка. Зеленый Гай расположен севернее, близ дороги из Курахово (ДНР) в Покровское (Украина).
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