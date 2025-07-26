Армия России взяла Малиевку в Днепропетровской области и Зеленый Гай в ДНР

Армия России взяла еще один населенный пункт в Днепропетровской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска взяли под свой контроль село Малиевка в Днепропетровской области Украины и поселок Зеленый Гай в ДНР, сообщает Минобороны.

Это произошло в результате наступательных действий группировки войск «Восток».

Малиевка находится на границе с ДНР недалеко от поселка Великая Новоселка. Зеленый Гай расположен севернее, близ дороги из Курахово (ДНР) в Покровское (Украина).

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