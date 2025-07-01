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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сообщил о гибели комбрига при ударе в Днепропетровской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Захаревич
Сергей Захаревич (Фото: Serhii Sobko / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич погиб в результате удара по Гуляйполю в Днепропетровской области, заявил в обращении украинский президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что ждет результатов расследования обстоятельств этого удара. По его утверждению, есть потери среди военных и гражданских.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

«Страна» ранее сообщила со ссылкой на украинских военных, что удар был нанесен в Каменском районе Днепропетровской области. Село Гуляйполе находится примерно в 70 км от районного центра — города Каменское.

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Политика
Фото:DSNSCHERKASY / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Российское оборонное ведомство не сообщало об ударах в этом районе. При этом в сводке ведомства говорилось, что 1 июля подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Никополя Днепропетровской области, который находится примерно в 80 км от Гуляйполя.

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Владимир Зеленский ВСУ Днепропетровская область
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