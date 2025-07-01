Зеленский сообщил о гибели комбрига при ударе в Днепропетровской области
Командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Захаревич погиб в результате удара по Гуляйполю в Днепропетровской области, заявил в обращении украинский президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что ждет результатов расследования обстоятельств этого удара. По его утверждению, есть потери среди военных и гражданских.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
«Страна» ранее сообщила со ссылкой на украинских военных, что удар был нанесен в Каменском районе Днепропетровской области. Село Гуляйполе находится примерно в 70 км от районного центра — города Каменское.
Российское оборонное ведомство не сообщало об ударах в этом районе. При этом в сводке ведомства говорилось, что 1 июля подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Никополя Днепропетровской области, который находится примерно в 80 км от Гуляйполя.
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