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Выборы президента США ,  
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NYT опровергла ранение Трампа осколком

NYT: Трампа ранило пулей, а не осколком телесуфлера
Сюжет
Выборы президента США
Анализ аудио- и видеозаписей показывает, что Трампа ранило именно пулей, а не осколками, пишет NYT. Относительно характера ранения высказывалось несколько версий, глава ФБР выражал сомнения, что речь идет о пуле
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Анализ видео- и аудиозаписи выступления экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, где на него было совершено покушение, подтверждает, что его ранило именно пулей, а не осколком телесуфлера, пишет The New York Times.

Эксперт по аудиозаписи из Университета штата Монтана Роб Махер отмечает, что Трамп вздрогнул и потянулся к уху в промежутке между первым и вторым выстрелами, а облако обломков от попадания пули в трибуны появляется после первого выстрела. Также траектория пули, которую смоделировала NYT, показывает, что она пролетела по прямой от стрелка к трибунам, задев политика по пути. Но при этом она не попала в другие объекты, осколки которых могли бы ранить Трампа, пишет газета.

Бывший лечащий врач Трампа, экс-главврач Белого дома, член палаты представителей от Техаса Ронни Джексон опубликовал заявление в соцсети X, где со ссылкой на «непосредственное наблюдение» и полученные медданные Трампа из больницы, куда того доставили после покушения, утверждает, что ранение было именно пулевым. Джексон отмечает, что имеет большой опыт работы военным медиком, в том числе во время войны в Ираке.

Экс-глава подразделения ФБР по обучению стрельбе из огнестрельного оружия Майкл Харриган в комментарии NYT отметил, что пуля, летящая со скоростью 3200 футов (около 975 м) в секунду, легко разлетается на части, когда ударяется о поверхность. «Из-за фрагментации будет сложно точно сказать, что произошло», — добавил он.

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Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

13 июля во время предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал кандидат в президенты США. Один человек погиб, еще двое пострадали, Трамп получил ранение правого уха. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы США, его мотивы до сих пор остаются неизвестными.

Журналист Newsmax со ссылкой на источник в полиции Пенсильвании сообщил на своей странице в X, что бывший президент США был ранен осколками телесуфлера, в который, в свою очередь, попал стрелок. В ответ на это NYT опубликовала фотографии, на которых запечатлен полет пули рядом с головой Трампа.

Позже директор ФБР Кристофер Рэй заявил о сомнениях, что именно ранило Трампа: пуля или осколок. Сам экс-президент утверждал, что «не было ни стекла, ни осколков». «В больнице это назвали «пулевым ранением в ухо», и так оно и было», — отмечал он.

В ФБР продолжают изучать детали произошедшего, в том числе фрагменты пули. NYT пишет, что при анализе на осколках могут найти ДНК Трампа, однако это, скорее всего, не позволит точно установить, попал ли в ухо политику осколок пули или она сама.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп покушение ранение
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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