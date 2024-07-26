ФБР решило допросить Трампа

CNN узнал о планах ФБР допросить Трампа по делу о покушении в Пенсильвании

Трампа допросит ФБР в рамках расследования покушения в Пенсильвании, передает CNN. Накануне директор ведомства усомнился в том, что экс-президент США получил пулевое ранение

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

ФБР допросит экс-президента США Дональда Трампа в рамках дела о покушении на предвыборном митинге в Пенсильвании, передает CNN со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала отметил, что это «стандартная часть расследования», поскольку он является жертвой преступления. Накануне в ФБР сообщили, что продолжают изучать доказательства нападения на Трампа, в том числе фрагменты пуль. Директор ведомства Кристофер Рэй прежде усомнился в пулевом ранении бывшего главы Белого дома.

«Есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо», — сказал он на слушаниях в судебном комитете палаты представителей.

По словам самого Трампа, «не было ни стекла, ни осколков». «В больнице это назвали «пулевым ранением в ухо», и так оно и было», — писал он в Truth Social.

Ранее журналист Newsmax со ссылкой на источник в полиции Пенсильвании сообщил на своей странице в X (ранее Twitter), что бывший президент США был ранен осколками телесуфлера, в который, в свою очередь, попал стрелок. В ответ на это The New York Times (NYT) опубликовала фотографии, на которых запечатлен полет пули рядом с головой Трампа.

Предвыборный митинг в Пенсильвании проходил 13 июля. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал Трамп. Один человек погиб, еще двое пострадали, республиканец получил ранение правого уха. Нападавший был убит сотрудниками Секретной службы США, его мотивы до сих пор остаются неизвестными.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Трампа официально выдвинула кандидатом Республиканская партия. Ожидалось, что его основным противником станет действующий американский лидер Джо Байден, однако он вышел из гонки и рекомендовал вместо себя Камалу Харрис. Демократическая партия выдвинет своего кандидата после съезда в августе.