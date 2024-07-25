 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Директор ФБР усомнился в ранении Трампа

Директор ФБР Рэй усомнился в том, что Трамп получил пулевое ранение уха
Сюжет
Выборы президента США
В ФБР сомневаются в том, что в ухо Трампа попала пуля на митинге в Пенсильвании, сообщил глава ведомства. Ранее журналист Newsmax утверждал, что экс-президента США ранило осколками телесуфлера, в который попал стрелок
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей заявил, что пока неясно, чем был ранен бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании — пулей или осколком. Его слова передает ABC News.

«Есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо, — ответил он на вопрос о том, все ли пули, выпущенные стрелком, учло ФБР. — Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все выпущенные патроны».

Ранее журналист Newsmax со ссылкой на источник в полиции Пенсильвании сообщил на своей странице в X (ранее Twitter), что Трамп был ранен осколками телесуфлера, в который, в свою очередь, попал стрелок. Позднее The New York Times (NYT) опубликовало фотографии, на которых запечатлен полет пули рядом с головой экс-президента США.

«Здесь, безусловно, отражен след в воздухе от пули, — прокомментировал снимки NYT специальный агент ФБР в отставке Майкл Харриган. — Угол оказался недостаточным для того, чтобы пуля прошла сквозь ухо, но не исключено, что стрелок произвел несколько выстрелов». Он исключал версию о том, что Трамп был ранен осколком каких-либо предметов.

Покушение на Трампа. Главное
Политика
Дональд Трамп

Покушение на Трампа произошло 13 июля. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал политик. Погиб один участник митинга, еще двое пострадали, Трамп получил ранение правого уха. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы США, его мотивы выясняют.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Республиканская партия официально выдвинула Трампа своим кандидатом. Ожидалось, что его главным соперником станет действующий глава Белого дома Джо Байден, однако он отказался от участия в гонке и рекомендовал вместо себя Камалу Харрис. Демократическая партия выдвинет своего кандидата после съезда в августе.

МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале

СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России

Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы

Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное

Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
выборы президента США США Дональд Трамп покушение ФБР Кристофер Рэй Пенсильвания пуля
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Стрелявший в Трампа искал в Google, «как далеко Освальд был от Кеннеди»
Политика
Покушение на Трампа вызвало всплеск левых теорий заговора в США
Политика
Трамп заявил, что пережитое покушение оказало на него влияние
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 24 июл, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 24 июл, 18:13
TRT Haber узнал маршрут подрывника из Москвы Общество, 11:54
RTBF узнал о нежелании украинских новобранцев сражаться на фронте Политика, 11:53
Карьера и оклад больше не мотивируют: что происходит в сфере маркетинга Pro, 11:49
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 11:45
Роман Бусаргин поблагодарил саратовцев за поддержку после гибели сына Общество, 11:43
NBC узнал о смене позиции Обамы по поддержке Харрис Политика, 11:41
СК предъявил обвинения экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Кривоносу Политика, 11:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Удар «Искандером» по бронетанковому заводу в Харькове. Видео Политика, 11:37
Александр Лукашенко прилетел в Петербург Политика, 11:36
Губернатор Калужской области назвал экипаж разбившегося Ми-28 героями Общество, 11:36
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга Спорт, 11:35
В Екатеринбурге банк решил выселить семью участника военной операции Политика, 11:34
Директор ФБР усомнился в ранении Трампа Политика, 11:28
Минтруд рассказал о графике праздников в 2025 году Общество, 11:21