Директор ФБР усомнился в ранении Трампа
Директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей заявил, что пока неясно, чем был ранен бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании — пулей или осколком. Его слова передает ABC News.
«Есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо, — ответил он на вопрос о том, все ли пули, выпущенные стрелком, учло ФБР. — Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все выпущенные патроны».
Ранее журналист Newsmax со ссылкой на источник в полиции Пенсильвании сообщил на своей странице в X (ранее Twitter), что Трамп был ранен осколками телесуфлера, в который, в свою очередь, попал стрелок. Позднее The New York Times (NYT) опубликовало фотографии, на которых запечатлен полет пули рядом с головой экс-президента США.
«Здесь, безусловно, отражен след в воздухе от пули, — прокомментировал снимки NYT специальный агент ФБР в отставке Майкл Харриган. — Угол оказался недостаточным для того, чтобы пуля прошла сквозь ухо, но не исключено, что стрелок произвел несколько выстрелов». Он исключал версию о том, что Трамп был ранен осколком каких-либо предметов.
Покушение на Трампа произошло 13 июля. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал политик. Погиб один участник митинга, еще двое пострадали, Трамп получил ранение правого уха. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы США, его мотивы выясняют.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Республиканская партия официально выдвинула Трампа своим кандидатом. Ожидалось, что его главным соперником станет действующий глава Белого дома Джо Байден, однако он отказался от участия в гонке и рекомендовал вместо себя Камалу Харрис. Демократическая партия выдвинет своего кандидата после съезда в августе.
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